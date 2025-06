ItaliaFintech e Innexta, una partnership per incentivare l’innovazione finanziaria delle PMI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 giugno 2025 – ItaliaFintech e Innexta sottoscrivono un accordo strategico grazie al quale Innexta diviene Partner Istituzionale di ItaliaFintech. ItaliaFintech è l’associazione italiana dei principali imprenditori nel settore Fintech in Italia; Innexta è la società del Sistema Camerale italiano che opera come punto di riferimento nel settore della finanza e del credito per le PMI, con particolare attenzione a strumenti, servizi e prodotti della finanza alternativa, sostenibile e del Fintech. Questo accordo mira a favorire la crescita e valorizzare l’ecosistema fintech nazionale, promuovendo l’accesso alle soluzioni finanziarie innovative per le imprese. Attraverso questa partnership, ItaliaFintech e Innexta collaboreranno per incentivare l’innovazione tecnologica e finanziaria, favorendo l’accesso ai servizi per le PMI e facilitando il loro sviluppo. La cooperazione tra le due realtà punterà anche sulla promozione di programmi formativi dedicati ai temi della finanza digitale, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza e le competenze delle imprese nel panorama fintech. Un altro aspetto centrale della collaborazione sarà la partecipazione attiva a iniziative di ricerca, eventi e osservatori, elementi chiave per individuare nuove opportunità di crescita e monitorare le evoluzioni normative e tecnologiche che influenzano il settore. Inoltre, il supporto alla digitalizzazione delle imprese italiane si concretizzerà attraverso l’adozione di soluzioni fintech innovative, capaci di accelerare il processo di trasformazione digitale. ItaliaFintech e Innexta favoriranno anche il coinvolgimento dei rispettivi soci negli eventi e webinar dedicati, offrendo loro occasioni di confronto, approfondimento e networking per potenziare la collaborazione e la diffusione delle migliori pratiche nel settore. “Questa collaborazione aggiunge un importante elemento nella costruzione di un ecosistema fintech sempre più aperto e attento alle imprese, ponendo le basi per un futuro finanziario più accessibile e innovativo – osserva Michelangelo Bottesini, Presidente di ItaliaFintech -. Il nostro impegno è quello di sostenere le PMI nel loro percorso di trasformazione digitale, con particolare focus sulle esigenze di accesso al credito e di innovazione nei servizi di pagamento, mettendo a loro disposizione strumenti, conoscenze e relazioni di network, utilissimi per affrontare le sfide del mercato globale. ItaliaFintech sarà partner del Finance Day Italia, evento organizzato da Innexta che riunisce istituzioni, imprese e innovatori per discutere di opportunità ed evoluzioni nel settore finanziario.” “Il razionamento del credito alle imprese è un fenomeno complesso e articolato – ha dichiarato il Presidente di Innexta, Paolo Ferrè –. È decisamente importante comprendere che alla sua base, accanto alla congiuntura negativa e alle asimmetrie informative, ci sono altri fattori decisivi che solo recentemente hanno assunto carattere strutturale soprattutto per le imprese di dimensioni minori. Essi attengono alla regolazione internazionale sui requisiti patrimoniali degli intermediari finanziari e al business model adottato da gran parte del sistema bancario. Innexta, su mandato del Sistema Camerale italiano, opera attraverso strumenti digitali e Fintech per affiancare le piccole e media imprese di fronte al mercato dei capitali: la partnership con ItaliaFintech consolida esattamente questo impegno”. ItaliaFintech è l’associazione italiana dei principali imprenditori nel settore Fintech. Nata con lo scopo di promuovere la conoscenza e l’adozione delle soluzioni fintech da parte di consumatori, famiglie e imprese e che riunisce le principali realtà italiane operanti nel settore. ItaliaFintech è inoltre parte di EDFA – European Digital Finance Association. L’associazione intende rappresentare un punto di riferimento e di dialogo per le istituzioni ed i regolatori, e mantenere sempre vivo il confronto con altre aziende e associazioni anche a livello internazionale, per facilitare la crescita e lo sviluppo di una cultura dell’innovazione nei servizi finanziari e contribuire allo sviluppo di servizi sempre più efficienti per il pubblico.

Innexta, società Fintech del sistema delle camere di commercio italiane, supporta e accompagna le imprese per facilitarne l’accesso al credito, alla finanza complementare e al Fintech. Per raggiungere questo obiettivo, Innexta utilizza e mette a disposizione delle imprese e degli stakeholders del territorio un sistema integrato di piattaforme accessibili online di tool digitali specializzati su tematiche verticali, quali la valutazione degli adeguati assetti contabili e finanziari, la verifica della compliance ESG delle imprese, la ricerca di misure di agevolazione e contribuzione pubblica, la raccolta di capitali in modalità crowdfunding. Realizza altresì percorsi di formazione/informazione, orientamento e affiancamento specializzato a favore delle imprese anche supportati da tool digitali e da piattaforme online dedicate promossi sul territorio in collaborazione con le Camere di commercio e con gli stakeholders del territorio.

Redazione