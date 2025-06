MODA. ASSESSORE MAZZALI A SONCINO (CR) PER INIZIATIVA ANTI-VIOLENZA DONNE DI CIEFFE4WOMEN, ‘IL FASHION FATTO DA DONNE È CON LE DONNE’

(mi-lorenteggio.com) Soncino/CR, 16 giugno 2025 – Anche il mondo della moda si mobilita contro la violenza sulle donne. Cieffe storica azienda del Cremonese e partner strategico dei principali brand mondiali del lusso nella confezione di capi prêt-à-porter di alta gamma celebra i suoi 40 anni con un evento per sensibilizzare sulla lotta alla violenza di genere e incentivare l’empowerment femminile.

L’iniziativa ‘Cieffe4Women’ è in programma da oggi fino al 22 giugno nello spazio Garage Shop di Soncino (CR), dove artisti e designer emergenti espongono le loro creazioni in collaborazione con le associazioni locali.

“Cieffe – ha dichiarato Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia – è un esempio perfetto di come il saper fare artigianale, quando è guidato da mani femminili, diventa qualcosa di più di un mestiere: si fa espressione, empatia, visione”.

Mazzali ha ricordato che le donne rappresentano la maggioranza delle lavoratrici nel settore della moda e nelle imprese artigiane italiane in cui 6 amministratori delegati su 10 sono donne. I dati provengono dall’’Osservatorio Donne e Moda: il Barometro 2024’, promosso dall’Ufficio Studi di PwC Italia.

“In questi capi cuciti con cura, in ogni abito o accessorio – ha sottolineato Mazzali – c’è tutta la sapienza e la creatività di donne che conoscono profondamente il valore delle cose fatte bene”. “E c’è anche qualcosa in più: la capacità tutta femminile di non dimenticare mai chi ha più bisogno. In questo caso, altre donne. Questo evento non è solo una celebrazione aziendale, ma un vero inno alla resilienza e al valore femminile. È dedicato a tutte le donne che ce l’hanno fatta grazie alla moda, e a quelle che, grazie alla bellezza e alla solidarietà, possono ora sperare in una seconda occasione. Donne che aiutano altre donne: un esempio nell’esempio”.

“Questo progetto – ha spiegato Marco Panzeri, CEO di CIEFFE – è per noi estremamente significativo: la presenza femminile in azienda è pari all’88% e ne costituisce un perno imprescindibile. La nostra storia è intrinsecamente legata alla responsabilità, all’inclusione e all’empowerment femminile fin dalla fondazione – avvenuta 40 anni fa per opera mia madre, Enza Gallina, oggi presidente del Gruppo”.

“La moda lombarda – ha detto ancora Mazzali – è ricca di storie come questa, in cui il successo non è mai disgiunto dall’attenzione, dall’eleganza, dalla sensibilità. Ed è questo il nostro autentico orgoglio. ‘Cieffe4Women’ rappresenta un punto d’incontro straordinario tra eccellenza produttiva e impegno sociale, tra creatività e solidarietà, tra la bellezza dell’abito e la profondità del gesto. È la dimostrazione concreta che la moda non è solo stile, ma può essere anche cura, ascolto, rinascita”.

“Da Soncino – ha concluso Mazzali – ‘Cieffe4Women’ ha lanciato un messaggio potente: le donne che ce l’hanno fatta non dimenticano le altre, e mettono la propria sensibilità al servizio di chi ha bisogno di credere in una seconda possibilità. Questo è il valore più autentico del nostro Made in Italy: unire mani sapienti e cuori generosi per costruire un futuro più umano e più giusto”.

Alla presentazione della settimana di eventi di sensibilizzazione per la lotta contro la violenza alle donne erano presenti, tra le altre, Valentina Pitzalis, madrina dell’iniziativa, Gianna Bianchetti, presidente Associazione Donne Contro la Violenza – Crema. Per le istituzioni sono intervenuti , Roberto Mariani, presidente Provincia Cremona, Gabriele Gallina, sindaco di Soncino e Laura Magli, sindaco di Orzinuovi (BS).