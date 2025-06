Ottimi riscontri per la prima parte della Sagra del Pesce a Codogno (Lodi).

(mi-lorenteggio.com) Codogno (Lodi) 16 giugno 2025 – Il viaggio nei sapori del mare, offerto dalla Sagra del Pesce a Codogno, è cominciato nel modo migliore. Nelle prime tre giornate (13 – 14 – 15 giugno), l’evento ha registrato migliaia di visitatori, provenienti anche da territori lontani, fuori dai confini lodigiani. I partecipanti hanno avuto la possibilità di sentire i profumi irresistibili del mare, assaggiare i suoi prodotti e divertirsi grazie al corposo programma di intrattenimento a cura della Corte di Menelao.

Con una capienza di oltre mille posti a sedere il Palatenda, ubicato nel Polo Fieristico in viale Medaglie d’oro 1, ha dato ospitalità proprio a tutti.

La festa fortunatamente non è finita, proseguirà anche il prossimo weekend (20 – 21 – 22 giugno).

«La Sagra del Pesce è un momento ricreativo che consente di scoprire i prodotti non tipici del nostro territorio. Questa è una delle diversificazioni che la nostra città vuole offrire verso l’esterno. L’auspicio è di continuare ad attrarre tanti visitatori grazie alla buona gastronomia, l’accompagnamento musicale e l’ambiente conviviale. Ringrazio Alessandro Fico e Musika Viva per aver scelto Codogno e intrapreso con noi un percorso che, cominciato a gennaio, vogliamo continui negli anni futuri», dichiara il Sindaco Francesco Passerini.

L’ingresso è libero, con la possibilità di prenotare gratuitamente il proprio posto a sedere sul sito web sagra-del-pesce.it/codogno.

Tra i piatti forti della cucina, preparati con ingredienti di prima qualità, figurano linguine allo scoglio, fritto misto e altre prelibatezze del mare, accompagnate da una selezione di vini e birre (disponibili anche per l’asporto).

Sul fronte dell’intrattenimento, il format artistico firmato Corte di Menelao ha dato spettacolo, con cabaret, concerti, magia e performance itineranti capaci di coinvolgere grandi e piccoli.



Prossimi appuntamenti:



* Cabaret: Gianni Astone il 20 giugno.

* Musica dal vivo: Queen Tribute Band il 21 giugno.

* Spettacoli di magia: Manu Magic il 22 giugno.

* Burlesque show: Marlene Clouseau con performance previste nel fine settimana.



E poi ancora trampolieri, fachiri, mangiafuoco, truccabimbi e artisti itineranti che animeranno ogni angolo della festa.



La manifestazione si svolgerà con i seguenti orari: venerdì dalle 19.00 alle 24.00; sabato e domenica, sia a pranzo (12.00 – 15.00) che a cena (19.00 – 24.00).

Per ulteriori informazioni è attivo il numero WhatsApp 3890265550.



Redazione