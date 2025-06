Roggiani (PD Lombardia) Torna la Festa de l’Unità regionale di Melzo. Quasi 100 le feste democratiche in tutta la Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 giugno 2025 – Da venerdì 20 giugno tornerà uno degli appuntamenti più attesi dell’estate lombarda: la Festa de l’Unità regionale di Melzo, che animerà la città con dibattiti politici, musica dal vivo, buona cucina e momenti di socialità. Il ricco programma prevede momenti di approfondimento con esponenti del PD a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, eventi culturali e concerti, spazi per le famiglie e l’impegno di decine di realtà associative del territorio. Saranno presenti, tra gli altri Stefano Bonaccini, Chiara Braga, Pier Luigi Bersani, Pierfrancesco Majorino, Primo Minelli, Andrea Orlando, Silvia Salis, Igor Taruffi, Nicola Zingaretti. È attesa anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

“La festa di Melzo – spiega la segretaria del PD regionale Silvia Roggiani – si inserisce in un’estate straordinaria per il Partito Democratico in Lombardia: sono infatti quasi 100 le feste democratiche in programma in tutta la regione, alcune delle quali celebrano quest’anno gli 80 anni di storia, 80 anni dalla liberazione dal nazifascismo, a testimonianza di una lunga tradizione di impegno, partecipazione e radicamento. Il cuore dell’organizzazione resta l’energia di oltre 200 tra volontarie e volontari, che ogni anno rendono possibile tutto questo con passione e dedizione”.

“Quest’anno – aggiunge Alessandro Capelli, segretario PD Milano metropolitana – in attesa della grande Festa metropolitana che si terrà a settembre a Milano, il nostro territorio si anima già da ora: tra giugno e luglio si terranno ben 15 Feste de l’Unità in tutta la Città metropolitana. Un motivo di grande orgoglio.

È l’immagine di un Partito Democratico vivo, radicato, presente. Un partito capace di tenere insieme la chiarezza delle battaglie, il riconoscimento dei valori, l’ascolto dei territori e la responsabilità del buon governo”.

Dopo Melzo, il calendario proseguirà con le feste regionali itineranti, un percorso che porterà il partito in tante piazze e territori di tutte le province della Lombardia, con l’obiettivo di costruire spazi di ascolto, confronto e proposta condivisa.