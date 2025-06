Rotary Club Cairoli: oltre 3.000 euro di farmaci donati al PIME

Secondo service internazionale grazie alla generosità del socio Piercarlo Manelli

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 16 giugno 2025 – Sabato 14 giugno 2025 il Rotary Club Cairoli ha realizzato un altro importante gesto di solidarietà internazionale. Grazie alla generosità del socio Piercarlo Manelli, infatti, il club ha consegnato al Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) una fornitura di farmaci e materiale sanitario del valore superiore ai 3.000 euro. Questo secondo service internazionale dell’anno consolida l’impegno del Rotary Cairoli nel sostegno alle missioni carenti di risorse mediche. I prodotti donati, di primaria necessità per affrontare le emergenze sanitarie, sono stati subito ripartiti dal PIME tra le comunità vulnerabili che ne avevano urgente bisogno.

La riuscita di questa iniziativa porta ancora una volta la firma di Piercarlo Manelli. Da anni Manelli coordina con passione raccolte di medicinali e presidi sanitari per le missioni del PIME, e anche questa volta la sua dedizione è risultata decisiva. L’impegno personale di Manelli nel reperire farmaci e beni di prima necessità ha permesso al club di ampliare il proprio impatto solidale, confermando come un singolo socio possa incarnare i valori rotariani del servizio verso gli altri. Grazie alla sua determinazione, il Rotary Cairoli realizza così un secondo service internazionale nel giro di pochi mesi.

L’azione del Rotary Club Cairoli si inserisce nel solco della cooperazione internazionale promossa dal Rotary. Donare farmaci ai missionari del PIME significa contribuire attivamente alla salute globale, affinché anche nei territori più remoti sia garantita un’assistenza medica adeguata. In un contesto di crescenti disparità sanitarie, gesti come questo rafforzano la rete di solidarietà fra diverse comunità, dimostrando come il motto rotariano “Servire al di sopra di sé” si traduca in aiuti concreti. L’attenzione alla salute come diritto universale guida dunque l’operato del club, che si adopera per estendere supporto e speranza a chi vive in situazioni di privazione.

Questa iniziativa conferma inoltre la continuità dell’impegno umanitario del Rotary Cairoli sia sul fronte internazionale che su quello locale. Negli ultimi mesi il club ha sostenuto numerose cause benefiche sul territorio: ad esempio, i soci hanno recentemente organizzato raccolte di generi alimentari per le famiglie in difficoltà e collaborato con enti assistenziali locali per fornire supporto concreto alle persone bisognose. Tali iniziative testimoniano la vocazione del club a portare aiuto e solidarietà concreti in ogni ambito.

Con questo nuovo service, il Rotary Club Cairoli rafforza i legami di solidarietà tra la provincia pavese e le missioni internazionali del PIME. L’evento del 16 giugno è un esempio di come la collaborazione fra soci, istituzioni e organizzazioni non profit possa tradursi in speranza concreta per chi è in difficoltà. Seguendo la tradizione rotariana del servizio disinteressato, il club conferma ancora una volta che ogni contributo, anche piccolo, è in grado di salvare vite e promuovere il benessere di intere comunità lontane, portando avanti con coerenza la missione di servizio che lo contraddistingue.