SESTO SAN GIOVANNI: IL RAPPER “BABY GANG” INVESTE E PRENDE A PUGNI STEWARD PRIMA DEL CONCERTO. IL SINDACO DI STEFANO: “INACCETTABILE QUANTO ACCADUTO, GRAZIE ALLE FORZE DELL’ORDINE PER L’INTERVENTO IMMEDIATO”

(mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 16 giugno 2025 – “Condanno con fermezza quanto accaduto sabato sera in occasione del concerto del rapper Baby Gang- commenta il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano – Il personaggio in questione ha parcheggiato in una zona pedonale e, nel farlo, ha messo a rischio la sicurezza delle persone presenti, urtando con l’auto uno degli operatori che stavano svolgendo il proprio lavoro. Senza fermarsi”. Una volta sceso dall’auto, ha aggredito un altro steward, colpendolo con un pugno.

“Grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, il suo veicolo è stato immediatamente rimosso ed è stato tratto in arresto un altro trapper, anch’egli responsabile dei disordini – ha proseguito Di Stefano – Solidarietà agli operatori per quanto accaduto e un ringraziamento ai nostri agenti per l’intervento. A Sesto San Giovanni non c’è spazio per chi fa uso della violenza. La sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole vengono prima di tutto!”.

Redazione