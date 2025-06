40 anni SCHENGEN – Inaugurato nuovo MUSEO e Battello firmati da MIGLIORE+SERVETTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2025 – In occasione del quarantesimo anniversario della firma dell’Accordo di Schengen, sabato 14 giugno 2025 alla presenza di LL.AA.RR. il Granduca e la Granduchessa, è stato inaugurato il nuovo Museo di Schengen in Lussemburgo e il rinnovato Battello Prinzessin Marie-Astrid Europa – luogo simbolico dove nel 1985 venne firmato il celebre Trattato. All’inaugurazione erano presenti anche S.A.I.R. l’Arciduchessa Marie-Astrid d’Austria, sorella maggiore del Granduca, e suo marito S.A.I.R. l’Arciduca Christian d’Austria, il Presidente della Camera dei Deputati del Lussemburgo, Claude Wiseler, il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e del Commercio Estero del Lussemburgo, Xavier Bettel, il Ministro dell’Economia, delle PMI, dell’Energia e del Turismo del Lussemburgo, Lex Delles, il Sindaco di Schengen, Michel Gloden, la Direttrice del Museo di Schengen, Martina Kneip, e numerose personalità di rilievo nazionali e internazionali.

Il progetto di allestimento permanente e di multimedia design porta la firma dello studio Migliore+Servetto, in collaborazione con Karmachina, e conduce il visitatore in un viaggio attraverso l’evoluzione del concetto di “confine” nel mondo, con un focus anche sul Trattato di Schengen e su come esso abbia influenzato le relazioni tra le persone e le nazioni, non solo a livello europeo.

“Questo progetto ci ha dato l’opportunità unica di lavorare su due luoghi espositivi non convenzionali, profondamente diversi ma fortemente connessi tra loro: un museo permanente e il battello itinerante. Ponendo in dialogo i due spazi, abbiamo sviluppato un museo contemporaneo concepito come organismo aperto, permeabile, e narrante, capace di attivare allo stesso tempo memoria, emozione e conoscenza” – afferma Ico Migliore. “Schengen inoltre non è solo un luogo, è un concetto di civiltà: a quarant’anni dalla firma dell’Accordo, poter contribuire a raccontarne la storia è per noi motivo di orgoglio.”

Il Museo

Il progetto di Migliore+Servetto con Karmachina per il Museo, che fa seguito al restauro della struttura preesistente ad opera di Forma Architects, parte dal tema “Borders” e reinterpreta lo spazio come un luogo “senza confini”, borderless non solo a livello spaziale, senza barriere architettoniche, ma anche a livello multimediale e narrativo. L’obiettivo è creare un museo inclusivo, capace di accogliere diversi tipi di pubblico; accessibile, in grado di offrire differenti ma complementari livelli di lettura e di condivisione dei contenuti; innovativo,perché lavora su un piano multisensoriale per attivare la memoria cognitiva. Il nuovo Museo di Schengen guida i visitatori alla riscoperta di uno dei momenti fondativi dell’Europa, coinvolgendoli e accompagnandoli in un’esperienza immersiva che attraversando il passato e il presente si rivolge verso il futuro.

“Abbiamo immaginato il museo come uno spazio fluido e dinamico, un percorso esperienziale che culmina nel Cube: un elemento immersivo e simbolico che rappresenta il superamento dei confini, in tutte le sue forme. Il Cube è il cuore pulsante del progetto, che unisce testimonianze, linguaggi, culture e storie, portando il visitatore in una dimensione partecipativa e profondamente coinvolgente.” – commenta Mara Servetto.

Il museo sviluppa un percorso a tappe, tra il fisico e il digitale, un viaggio coinvolgente per sperimentare le diversità, gli incroci possibili e l’integrazione mediante una chiave intuitiva, interattiva e ludica, che alterna anche momenti di approfondimento e di riflessione. In una progressione lineare di testi e oggetti legati ai temi delle quattro sezioni principali, si incontrano infatti 19 installazioni, ognuna diversa per contenuto, forma e multimedialità, nel fluire di un percorso circolare culminante nel nucleo centrale: il “Cube”, cuore narrativo che racchiude un’installazione immersiva e coinvolgente a conclusione del percorso espositivo.

In una concezione multimodale dell’esposizione, quest’ultimo elemento costituisce il fulcro dell’allestimento: il Cube è un segno identitario, memorabile e dinamico, che rappresenta il concept creativo “senza confini” tra i Paesi e la moltitudine di persone che ne fanno parte, dove il pattern di bandiere, a definire la pelle del cubo, simboleggia i valori di unione e cooperazione. Lo spazio si dilata e si sviluppa anche grazie a un sistema di specchi e luci dinamiche, che restituisce l’effetto di un organismo pulsante e trasforma il Cube in una torre infinita che supera i confini fisici e ideali. Al suo interno, un’installazione suggestiva racconta le avventure personali di persone provenienti dall’interno e dall’esterno dello spazio Schengen, testimonianze che innestano una catarsi emozionale come epilogo finale dell’esposizione.

“Il Cube dimostra come le tecnologie possano mettersi al servizio della narrazione museale. In questo ambiente, come nella restante parte del percorso, il visitatore si trova al centro di un racconto emozionante e carico di significato – aggiunge Paolo Ranieri di Karmachina. – Lanostra attenzione si è focalizzata sul coinvolgimento del visitatore, vero protagonista del percorso espositivo. Grazie alla stratificazione di contenuti, il pubblico può interagire liberamente con le installazioni multimediali, esplorando l’evoluzione dei confini attraverso una linea del tempo interattiva, vestendo i panni di una studentessa desiderosa di entrare nell’area Schengen e lasciando un proprio contributo alla fine della visita”.

Per rendere ancora più personalizzata e partecipativa l’esperienza all’interno del Museo, il visitatore utilizzerà una card, ricevuta all’ingresso, per muoversi liberamente e attivare le diverse postazioni digitali, selezionando anche la lingua desiderata (tra tedesco, francese e inglese). Inoltre, il percorso di bambini e ragazzi sarà guidato con l’aiuto di un booklet, sviluppato impiegando un approccio giocoso per rendere lo spazio accessibile e fruibile anche dal pubblico più giovane. Il libretto è diviso in due parti dedicate rispettivamente a fasce di età diverse (6+ e 10+) e da un lato guida la visita ad alcune installazioni, dall’altra arricchisce i contenuti stessi del museo raccontando una storia legata al tema dei confini e della libertà di movimento. Il booklet è illustrato da Michele Tranquillini, su concept di Migliore+Servetto – che ne ha curato anche il graphic design – e Karmachina, e con testi dei curatori del museo Historical Consulting.

Infine, il nuovo Museo di Schengen ospiterà anche un’area di accoglienza completamente rinnovata utilizzata sia come Centro di Informazione Turistica sia come introduzione allo spazio espositivo, con una sezione per il check-in.

Il Battello

Il progetto di Migliore+Servetto con Karmachina include anche un intervento di riqualificazione e riallestimento del Battello Prinzessin Marie-Astrid Europa, luogo della firma del Trattato di Schengen. Il Battello e la sua struttura storica, usurati dall’utilizzo e dal trascorrere del tempo, fanno da sfondo alla storia narrata, mantenendo l’impianto originale dell’imbarcazione, ma al contempo instaurando un dialogo continuo con il nuovo allestimento del Museo. Nella sala del ponte superiore le finiture e i materiali, come le tende e le lampade, richiamano l’atmosfera e l’estetica dell’epoca, integrandosi con le installazioni e gli arredi contemporanei. Per il ponte inferiore del battello è stato ideato un sistema flessibile e multifunzionale, in grado di assumere configurazioni spaziali differenti e di rispondere a diverse necessità.

Il Battello è quindi completamente rinnovato e ospiterà anche nuove funzioni, come uno spazio per conferenze, un’area per mostre temporanee e una lounge, oltre a una nuova installazione dinamica che racconta la storia della firma dell’Accordo di Schengen. La “Signature Room” consentirà infatti al visitatore di compiere un viaggio nel tempo, trasportandolo nello stesso spazio che ha accolto i rappresentanti dei primi Paesi firmatari dell’Accordo nel 1985. Il battello diventerà quindi una grande macchina scenica itinerante, capace di ospitare scenari narrativi flessibili e di accogliere i visitatori in un ambiente sorprendente e dinamico.

“Il battello ormeggiato sulla Mosella non è solo una cornice storica, ma diventa una macchina narrativa in grado di muoversi, di attraversare territori e culture, incarnando lo spirito stesso dell’Accordo di Schengen: un’Europa senza barriere, in continuo dialogo” – concludono Ico Migliore e Mara Servetto.