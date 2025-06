AL VIA “LE CIVICHE FEST 2025, ARTI LINGUAGGI LIVE”

Dal 25 giugno all’11 luglio 2025 spettacoli, installazioni, concerti e incontri realizzati

dalle quattro Scuole Civiche di Fondazione Milano, che quest’anno celebra il 25° anniversario

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2025 – È stato presentato oggi presso la Sala Brigida di Palazzo Marino, “LE CIVICHE FEST 2025 – Arti Linguaggi Live”, il Festival estivo diffuso sul territorio milanese, che riunisce per la prima volta in un unico palinsesto diverse iniziative culturali e performative realizzate dalle quattro Scuole Civiche di Fondazione Milano, con l’obiettivo di aumentarne l’accessibilità, la visibilità e il riconoscimento. A presentare l’iniziativa, in programma dal 25 giugno all’11 luglio 2025, Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Matteo Bartolomeo, Presidente Fondazione Milano e – in rappresentanza anche dei direttori delle altre Scuole – Minnie Ferrara, Direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti.

Il Festival, organizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, si inserisce nelle celebrazioni per il 25° anniversario di Fondazione Milano, con l’obiettivo di celebrare i valori che la Fondazione porta avanti da 25 anni: inclusività, creatività, professionalità, formazione d’eccellenza. Protagonisti assoluti i giovani talenti creativi: tantissimi, infatti, gli artisti under 35 attualmente allievi diplomandi delle Scuole Civiche. Spettacoli, installazioni, concerti e incontri del Festival si distinguono per l’altissimo livello professionale, frutto dell’eccellenza formativa e della competenza dei tutor che li coordinano.

Per questa prima edizione del Festival è prevista l’apertura al pubblico di due produzioni multimediali realizzate dai diplomandi e diplomande della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, sei serate di spettacolo presso il Teatro Elfo Puccini a cura della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, incontri di approfondimento sull’audiodescrizione e un poetry slam con la presenza di una poetessa interprete LIS a cura della Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli e infine 5 serate di concerti degli allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado nel parco di Villa Simonetta.

“Il Festival di quest’anno rappresenta un’occasione importante per festeggiare i 25 anni di Fondazione Milano-Scuole Civiche e celebrare così la storia di un’istituzione unica nel panorama nazionale e europeo, anche e non solo per il ruolo centrale del Comune di Milano”, dichiara il presidente Matteo Bartolomeo. “Sarà una vera festa della qualità dell’alta formazione, della sensibilità civica delle Scuole e dell’importanza della diffusione della cultura in un quadro politico internazionale preoccupante”, spiega Bartolomeo.

“Il contesto giusto per abbracciare la città di Milano e condividere con il pubblico il talento e la passione delle nostre studentesse e dei nostri studenti, espresso nei vari ambiti dal teatro alla danza, dalla musica al cinema e alle lingue applicate. Sarà un piacere e un onore – conclude il presidente di Fondazione Milano – percorrere questa strada insieme a una serie di istituzioni culturali di grande rilievo come il Teatro Elfo Puccini e l’Accademia di Brera e grazie all’essenziale sostegno di Fondazione Cariplo”.

“Le Civiche Fest 2025 rappresentano un momento importante per valorizzare il patrimonio educativo, creativo e culturale delle Scuole Civiche di Fondazione Milano – dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – Questo festival diffuso, che attraversa i linguaggi dell’arte, della musica, del teatro, del cinema e della mediazione linguistica, è un’occasione per festeggiare il venticinquesimo anniversario della Fondazione ma anche, per mostrare alla città la qualità dell’alta formazione milanese e l’energia delle nuove generazioni di artiste e artisti”.

