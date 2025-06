Ceriano – Giornata mondiale del donatore, successo del banchetto Avis

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 17 giugno 2025 – Sabato mattina, in occasione della Giornata mondiale del donatore, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Avis Cogliate, ha allestito un banchetto speciale in piazza Diaz per promuovere il gesto della donazione di sangue. Erano presenti volontari dell’associazione che si sono messi a disposizione di quanti chiedevano informazioni sulla donazione di sangue. E’ stato distribuito materiale informativo sull’Avis, le modalità di iscrizione e di donazione, le regole per garantire l’assoluta sicurezza di donatori e riceventi, attraverso tutte le verifiche sanitarie previste da rigidi protocolli medici e i vantaggi in termini di prevenzione per chi decide di compiere questo straordinario gesto di altruismo. Sono stati anche distribuiti gadget e materiale promozionale a supporto della donazione di sangue. La risposta dei cerianesi, in particolare dei più giovani, è stata sorprendente, con tante presenze al banchetto a chiedere informazioni e ascoltare con attenzione le testimonianze dei volontari Avis. Al termine della mattinata, ben 20 cerianesi hanno deciso di iscriversi al registro dei donatori.

“Sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla risposta dei cittadini, in questa caldissima mattinata, che non ha fermato la voglia di fermarsi, informarsi e dire ‘io ci sono’” -commenta Egle Prandini, Consigliera comunale con delega a Pari opportunità, protezione animali e benessere, che ha curato la realizzazione dell’evento.

“La Giornata Mondiale del Donatore non è solo una ricorrenza simbolica: è un’occasione per ricordarci quanto un gesto semplice, come la donazione del sangue, possa salvare vite. Grazie ai volontari di AVIS Cogliate e a tutte le persone che oggi hanno contribuito a portare in piazza questo messaggio. La salute e il benessere della nostra comunità passano anche da qui: dalla capacità di prenderci cura gli uni degli altri.”

Redazione