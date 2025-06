Da Brescia a Roma e ritorno: partita la Mille miglia 2025

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 17 giugnno 2025 – Da Brescia a Roma e ritorno, questo il percorso che le auto storiche della classica “Mille miglia” percorreranno anche quest’anno per l’edizione 2025, con partenza martedì 17 e arrivo sabato 21 giugno. Le vetture saranno scortate da una squadra di 59 poliziotti del Compartimento Polizia stradale della Lombardia che garantiranno la sicurezza dei partecipanti e dei migliaia di curiosi che assisteranno alla gara.

La Polizia di Stato alla Mille miglia 2025La Polizia di Stato però non sarà solo impegnata nella scorta ma parteciperà alla competizione con due sue auto storiche: l’Alfa Romeo 1900 Ti Super del 1953 e l’Alfa Romeo Giulietta 1300 del 1961. Insieme ai due equipaggi, il 18 giugno sarà presente il conduttore televisivo Beppe Convertini, che accompagnerà i poliziotti fino a Roma nell’iconica via Veneto, dove le auto sfileranno nel ricordo della Dolce vita. Dopo la sosta notturna, sarà la conduttrice televisiva Ingrid Muccitelli ad unirsi al convoglio della Polizia, che attraverserà l’Umbria fino ad arrivare ad Orvieto, nella bellissima piazza Duomo, dove la competizione si fermerà per effettuare il consueto controllo orario. Nell’ultima tappa, il testimone passerà a Silvia Berri, giornalista e digital creator, che avrà il compito di guidare la carovana fino all’arrivo in viale Venezia a Brescia. Dopo la bandiera a scacchi le auto storiche della Polizia di Stato saranno accolte in piazza Vittoria per il passaggio d’onore finale.

La Polizia di Stato alla Mille miglia 2025Alla manifestazione, organizzata dalla società “1.000 Miglia Srl”, partecipano circa 430 autovetture di pregio e di altissimo valore, prodotte prima dell’ultima edizione competitiva del 1957, più mille veicoli (tra organizzazione, giornalisti e sponsor), per un totale di circa 1.700 persone. Possono partecipare alla corsa soltanto i modelli delle vetture delle quali almeno un esemplare abbia preso parte, o abbia completato, una delle edizioni tenute dal 1927 al 1957 e risultano iscritte all’apposito registro.

La Polizia di Stato alla Mille miglia 2025Il format, per il terzo anno consecutivo, è di cinque giornate e ricalca le corse leggendarie dell’anteguerra, percorrendo un tracciato “a otto” come quello delle prime 12 edizioni della 1.000 Miglia di velocità.

Contestualmente si svolgono la “1.000 Miglia green” (circa 15 vetture elettriche) che precede la manifestazione storica, e il “ Ferrari tribute “ (circa 120 vetture) che, a differenza delle altre manifestazioni, parte da Desenzano del Garda (Bs) .