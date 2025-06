ECONOMIA URBANA. DOMANI LA SECONDA E ULTIMA GIORNATA DEL FORUM

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2025 – Domani, alle ore 9.30, presso Milano Luiss Hub in via D’Azeglio 3, si svolgerà la seconda giornata del forum “Economia urbana”, promosso dal Comune di Milano e organizzato dagli assessori Alessia Cappello (Sviluppo economico e Politiche del Lavoro) ed Emmanuel Conte (Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa).

Ad aprire la seconda giornata sarà un confronto sul tema del lavoro fra sindacati e istituzioni, con al tavolo gli assessori Alessia Cappello ed Emmanuel Conte e i segretari locali di Cgil, Cisl e Uil, Luca Stanzione, Giovanni Abimelech ed Enrico Vizza. Con il titolo “Oltre l’emergenza: abitare come sfida urbana e sociale” seguirà l’appuntamento dedicato al diritto alla casa, che si aprirà con un intervento video di Irene Tinagli, presidente della Commissione speciale sulla crisi degli alloggi nell’Unione Europea, gli assessori Emmanuel Conte e Fabio Bottero, il collega al Patrimonio e alle Politiche abitative del Comune di Roma, Tobia Zevi, e Raffaella Saporito, docente SDA Bocconi School of Management.

Si parlerà di giovani protagonisti del cambiamento e di città motore del futuro nel prosieguo della giornata, con Giovanni Brianza, amministratore delegato Edison Next, Anastasia Buda, head of CSR and Communication Samsung, Marco Accornero segretario generale Unione Artigiani, Enrico Bricchi ceo Corax, Attilio Dadda, presidente Legacoop, Lorenzo D’Onofrio founder Eccellenza Italiana, Fiorenza Lipparini direttore generale Milano&Partner, Alberto Ponchio, direttore Marketing Gruppo Campari, Luciana Emanuela Ciceri, componente del Consiglio direttivo A.P.I.

Nel primo pomeriggio, un intervento del sindaco, Giuseppe Sala, allargherà il dibattito sul protagonismo delle città, con Conte, Cappello, la vicesindaca di Torino Michela Favaro, l’assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità del Comune di Roma, Monica Lucarelli, l’assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Pier Paolo Baretta, l’assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e moda del Comune di Roma, Alessandro Onorato, l’assessore allo Sviluppo economico, turismo, fiere e congressi del Comune di Firenze, Jacopo Vicini e il vicesindaco della Città metropolitana di Milano, Francesco Vassallo.

Le risorse al servizio della città continueranno ad essere a tema nel pomeriggio, con un confronto fra l’assessore al Bilancio Emmanuel Conte, il rettore dell’Università Bocconi, Francesco Billari e i vertici delle società partecipate del Comune di Milano, Micaela Vescia di Atm, Roberto Tasca di A2A, Daniela Mainini di Sea, Simone Dragone di MM, Cesare Ferrero di SogeMi-Foody.

A seguire, Alessia Cappello porterà al tavolo il mondo della moda e del design, da Carlo Capasa presidente Camera della Moda, a Luciano Galimberti presidente ADI Museum, Maria Porro presidente Salone del Mobile, Alfonso Dolce presidente gruppo Dolce&Gabbana, Francesca Lanzavecchia designer, Matteo Secoli presidente Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS, Ambra Martone presidente Accademia Profumo e Gabriella Lojacono director of the Executive Master in Luxury Management Emilux SDA Bocconi.

La chiusura del forum sarà affidata a un video racconto di tutti gli assessori di Milano sulle politiche pubbliche della città.