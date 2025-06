Fermato un furgone sull’A4 Torino – Milano: la Polizia di Stato salva nove cagnolini

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2025 – Proseguono i servizi della Polizia di Stato rivolti al contrasto dei traffici illeciti posti in essere in ambito autostradale.

Nelle prime ore della mattina dello scorso 30 maggio, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Novara – Sottosezione Novara Est, lungo l’Autostrada A4 Milano-Torino al confine tra la Lombardia ed il Piemonte, ha intimato l’alt a un furgone con targa di nazionalità straniera con 5 persone a bordo e carico di svariati pacchi destinati a cittadini stranieri residenti nel capoluogo piemontese.

Durante il controllo, l’attenzione degli agenti veniva attirata da flebili latrati provenienti dall’interno di due scatole che, una volta aperte, rivelavano la presenza di 9 cuccioli di cane di razza maltese e Shih Tzu, di età compresa tra le 4 e le 10 settimane, trasportati in precarie condizioni igieniche e senza alcun documento sanitario relativo a vaccinazioni e provenienza.

Sul posto interveniva immediatamente il Servizio Veterinario dell’ASL di Novara, che recuperava i cagnolini e li ricoverava al canile sanitario di Novara, gestito dall’Ente Nazionale Protezione Animali.

In base alla legge vigente in materia, i 9 cuccioli sono stati sequestrati ed il conducente del furgone, di nazionalità romena, denunciato a piede libero per maltrattamento di animali e traffico illecito, informando di ciò la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara.

Veniva inoltre comminata una sanzione di oltre 4.130 Euro per trasporto internazionale abusivo e disposto il fermo del veicolo per 3 mesi.

È doveroso ricordare tuttavia che, nei confronti dell’indagato, vige il principio della presunzione di innocenza, in quanto il procedimento penale instaurato a suo carico è collocato nella fase delle indagini preliminari.

