(mi-lorenteggio.com) Quinzano d’ Oglio, 17 giugno 2025 – Stamane, intorno alle ore 10.00, in via Industriale 18, presso l’azienda Savi Asian Food, un operaio di 21 anni è stato colpito da una muletto, riportando gravi ferite ad una gamba. Soccorso con l’elicottero, il ferito è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Brescia.

Redazione