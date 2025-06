POLIZIA LOCALE, IN REGIONE PRIMO INCONTRO DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO CON I COMUNI CAPOLUOGO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2025 – Primo incontro del tavolo di coordinamento dei servizi di Polizia locale a Palazzo Lombardia organizzato dall’assessorato regionale alla Sicurezza con gli amministratori dei Comuni capoluogo delle province lombarde.

“La riunione è stata una preziosa opportunità – ha dichiarato l’assessore Romano La Russa – per un confronto tra Regione Lombardia e gli assessori alla Sicurezza delle altre province. L’obiettivo comune, in un’ottica di reciproca collaborazione e sinergia tra i diversi enti coinvolti, è il miglioramento e il rafforzamento dei servizi. In particolare, vogliamo continuare a valorizzare, come già fatto in questi anni, gli accordi che promuovono servizi associati di Polizia locale. Tra i vari spunti emersi dal tavolo, l’annoso problema del mancato accesso della Polizia locale al sistema informatico interforze CED-SDI, le criticità incontrate dalle amministrazioni comunali nel dotare i propri agenti degli stessi strumenti difensivi e la necessità di ampliare l’offerta dei corsi di formazione. Tutti temi importanti che saranno opportunamente approfonditi nella prossima convocazione del tavolo prevista a settembre”.

Redaszione