Popeyes alla conquista di Milano con due nuove aperture, la prossima giovedì 19 giugno presso Scalo Milano Outlet & More

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2025 – Dopo i primi due ristoranti aperti a Milano a fine 2024, in via De Amicis 25 e Corso Buenos Aires 35, Popeyes® – Famous Louisiana Chicken – accelera ancora: il 29 maggio ha aperto il nuovo ristorante nella centralissima Piazza Principessa Clotilde e il 19 giugno aprirà un nuovo locale all’interno di Scalo Milano Outlet & More, polo nevralgico per shopping e intrattenimento. Un traguardo che consolida il progetto del brand che a meno di un anno dall’arrivo in Italia conta già sette ristoranti attivi sul territorio nazionale.

Popeyes® conferma così la propria strategia di sviluppo rapido e mirato che in poco più di sei mesi ha portato all’inaugurazione di quattro ristoranti nella sola Milano, creando nuove opportunità di lavoro: 100 sono le persone attualmente impiegate nei ristoranti della città. Una presenza diversificata nei luoghi simbolo del capoluogo lombardo, pensata per adattarsi a contesti urbani differenti e momenti di consumo sempre più fluidi.

«Essere così presenti a Milano significa molto per noi: è una città dinamica, in continuo movimento, che detta i trend e rappresenta una tappa fondamentale per il nostro percorso di crescita in Italia», commenta Davide Gionfriddo, General Manager di Popeyes® Italia. «Vogliamo offrire a un pubblico sempre più ampio un’esperienza autentica e riconoscibile, portando il gusto della Louisiana in quei contesti in cui si intrecciano scuola, lavoro, tempo libero e nuove esperienze di gusto».

Il nuovo ristorante di Scalo Milano Outlet & More amplia ulteriormente la presenza del brand nel capoluogo lombardo presidiando un’area strategica per lo shopping e il tempo libero. Popeyes® inaugura così anche l’espansione nel canale fashion outlet, continuando a presidiare quei contesti dove food e lifestyle si incontrano. Con una superficie di 297 metri quadrati, 66 posti a sedere interni e 32 nel dehor, il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 23 e offrirà consumazione sul posto, take away e consegna a domicilio tramite Glovo. I clienti potranno ordinare in autonomia grazie ai chioschi digitali, gustare bibite in free refill e vivere un’esperienza immersiva che richiama tutta l’energia e il calore di New Orleans non solo nell’atmosfera, ma anche – e soprattutto – nell’esperienza gastronomica.

A questa location si affianca il punto vendita aperto lo scorso 29 maggio di Piazzale Principessa Clotilde – nel cuore pulsante della movida milanese, a due passi da Corso Como e Piazza Gae Aulenti – che si distingue per la sua versatilità: ideale per una pausa pranzo per studenti e professionisti, perfetto anche per un “pre-serata” all’aperto grazie al dehor con 34 posti a sedere. Completano l’offerta 56 posti interni, per una superficie complessiva di 325 metri quadrati. (…)

In occasione dell’inaugurazione del locale di Scalo Milano Outlet & More giovedì 19 giugno, Popeyes® accoglierà i suoi primi 100 clienti con un regalo speciale: un The Chicken Sandwich in omaggio – l’imperdibile panino del brand lanciato con successo negli Stati Uniti e ormai apprezzato in tutto il mondo. L’apertura sarà accompagnata da un’atmosfera festosa, con sorprese pensate per rendere memorabile ogni momento della giornata.