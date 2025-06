Promossa a pieni voti la prima parte della Sagra del Pesce a Trezzano sul Naviglio

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio (Milano) 17 giugno 2025 – La Sagra del Pesce di Trezzano sul Naviglio ha preso il via nel segno del successo, offrendo un autentico viaggio nei sapori del mare. Nelle prime tre serate (13, 14 e 15 giugno), l’evento ha richiamato migliaia di visitatori, arrivati anche da fuori provincia, attratti dall’atmosfera e dai profumi inconfondibili della cucina di mare.Tra assaggi gustosi e intrattenimento coinvolgente curato dalla Corte di Menelao, i partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza completa. La tensostruttura, allestita presso piazzale Sergio Ramelli, ha garantito spazio e accoglienza per tutti.E non è finita qui: la festa, organizzata da Musika Viva, continua anche nel prossimo weekend, il 20, 21 e 22 giugno.L’ingresso è libero. Chi desidera assicurarsi un tavolo può prenotare gratuitamente il proprio posto a sedere attraverso il sito ufficiale https://sagra-del-pesce.it/.Tra i piatti forti della cucina, preparati con ingredienti di altissima qualità, figurano linguine allo scoglio, fritto misto e altre prelibatezze, accompagnate da una selezione di vini e birre (disponibili anche per l’asporto). Sul fronte dell’intrattenimento, il format artistico firmato Corte di Menelao ha dato spettacolo, con cabaret, concerti, magia e performance itineranti capaci di coinvolgere adulti e piccini.I prossimi appuntamenti sono in programma: Cabaret: Roberto De Marchi il 20 giugno. Musica dal vivo: Ligabue Tribute Band il 21 giugno. Spettacoli di magia: Mago Rhum il 22 giugno. Burlesque: Marlene Clouseau e le sue pazzesche esibizioni.E poi ancora trampolieri, fachiri, mangiafuoco, truccabimbi e artisti itineranti che animeranno ogni angolino della festa.La manifestazione si svolgerà nei seguenti orari: venerdì dalle 19.00 alle 24.00; sabato e domenica, sia a pranzo (12.00 – 15.00) che a cena (19.00 – 24.00).Per ulteriori informazioni è attivo il numero WhatsApp 3890265550.





Redazione