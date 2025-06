Rho. Estate Sicura 2025: torna il servizio dedicato agli over 65 e a persone non autosufficienti

Assistenza domiciliare, pasti a domicilio, servizi di trasporto

(mi-lorenteggio.com) Rho, 17 giugno 2025 – Verrà attivato anche quest’anno dal 23 giugno al 14 settembre 2025 il tradizionale servizio “Estate Sicura”, rivolto a persone con più di 65 anni e persone non autosufficienti. Componendo il numero 02.93332.777, attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 nell’ambito dei Servizi Sociali dedicati ad anziani e disabili, sarà possibile contattare gli operatori e, dialogando con loro, accedere a diversi servizi.

Come ogni anno si potranno ricevere pasto a domicilio; servizio di assistenza domiciliare – igiene personale; pasto al centro sociale potenziato “Stella Polare”; servizio di trasporto per “Stella Polare”; compagnia; consegna a domicilio di spesa e farmaci; trasporto per visite esami e terapie.

A essere coinvolti nella organizzazione dei servizi, oltre al Comune di Rho, ci sono il gruppo di protezione civile COR, Fili d’argento, #Oltreiperimetri, Solimai, Cooperho, Sercop, Sociosfera, Anteas, Il Grappolo.

“L’attenzione ad anziani e disabili è costante lungo tutto l’anno ma queste giornate particolarmente calde spingono a dedicare ulteriore cura ai più fragili, a tutela anche della loro salute oltre che del loro benessere – spiegano il Sindaco e assessore alla Salute Andrea Orlandi e l’assessore alle Politiche sociali Paolo Bianchi – Chi vive solo o accudito da persone che gli forniscono qualche forma di assistenza non esiti a chiamare per chiedere supporto o anche soltanto per ottenere compagnia. L’estate è un periodo particolare, in cui talvolta gli anziani e le persone non autosufficienti si possono sentire isolati: con Estate Sicura vogliamo garantire che questo non accada. Ringraziamo chi organizza i servizi e quanti li forniscono per l’importante sostegno alla comunità”.