Rho. Ondata di calore, raccomandazioni per prevenire problemi alla salute

Il Sindaco Orlandi ricorda le regole da seguire per affrontare l’afa, a tutela dei soggetti più deboli

(mi-lorenteggio.com) Rho, 17 giugno 2025 – Il Bollettino del disagio da calore emesso da Arpa Lombardia segnala per mercoledì 18 giugno 2025 “disagio moderato” e da giovedì 19 “disagio forte”. L’ondata di calore che ci accompagna in queste giornate che ci avvicinano al solstizio d’estate preannuncia alcuni picchi termici di fronte ai quali occorre attrezzarsi per prevenire disagi alla salute. I soggetti più a rischio sono gli anziani e i bambini molto piccoli, le persone con patologie cardiache, oncologiche o polmonari, i diabetici e pazienti alle prese con malattie croniche, ma è importante che tutti adottino uno stile di vita adeguato e sappiano cosa fare in caso di un colpo di sole o di calore.

“Il caldo estivo non è da sottovalutare, per alcune categorie di persone i danni possono essere anche gravi e per tutti le conseguenze possono essere spiacevoli – ricorda il sindaco Andrea Orlandi, assessore alla Salute – La prevenzione degli effetti negativi delle ondate di calore è possibile, per questo è importante seguire alcune raccomandazioni che in questa nota ricordiamo. Occorre tenere conto di temperatura, umidità, ventilazione, ma anche del tipo di abbigliamento e del livello di attività fisica. Sarà presto attivo, come ogni anno, il servizio Estate Sicura, destinato alle persone non autonome e agli over 65, accessibile contattando il numero 02 93332 777. L’invito è a fare attenzione e a seguire i suggerimenti degli esperti”.

Ecco alcune regole per affrontare il caldo estivo:

Bevi tanta acqua più volte al giorno

Evita di uscire e fare attività fisica nelle ore più calde della giornata (dalle 11 alle 17)

Apri le finestre di casa al mattino, abbassa o socchiudi le tapparelle

Raffresca l’ambiente in cui soggiorni

Ricordati di coprirti quando passi da un ambiente molto caldo a un ambiente climatizzato

Quando esci, proteggiti con un cappello e occhiali scuri; in macchina, accendi l’aria condizionata se disponibile e utilizza sempre le tende da sole, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Indossa abiti leggeri e larghi, realizzati con fibre naturali, come lino e cotone; evita le fibre sintetiche che impediscono la traspirazione e possono provocare irritazioni, prurito e arrossamenti

In caso di mal di testa causati da colpi di sole o caldo, lavati con acqua fresca per abbassare la temperatura corporea.