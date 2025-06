Rozzano. Sicurezza in città, il sindaco Mattia Ferretti ricevuto dal Prefetto di Milano

Vertice in Prefettura dopo i recenti episodi di cronaca avvenuti a Rozzano. Garantita la massima attenzione, controlli rafforzati e presidio costante del territorio.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 17 giugno 2025 – Questa mattina il sindaco Mattia Ferretti è stato ricevuto dal Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, nell’ambito della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato a seguito dei recenti fatti di cronaca che sono avvenuti sul territorio comunale.

All’incontro hanno preso parte le massime autorità competenti in materia di sicurezza, tra cui il Questore di Milano e i vertici delle forze dell’ordine. Al centro del confronto, l’analisi della situazione locale e la pianificazione di interventi coordinati a tutela della sicurezza pubblica.

Durante la riunione, è stata garantita la massima attenzione da parte di tutte le istituzioni coinvolte, con l’impegno ad attuare con urgenza controlli mirati, una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio e azioni di presidio costante delle aree più sensibili della città.

“Ringrazio il Prefetto di Milano, il Questore e tutte le autorità presenti per il costante supporto e la disponibilità dimostrata nei confronti del nostro Comune – ha dichiarato il sindaco Ferretti al termine dell’incontro – Garantire la sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta e grazie al lavoro congiunto tra istituzioni e forze dell’ordine stiamo mettendo in campo risposte concrete e tempestive per contrastare ogni forma di illegalità e rafforzare il senso di comunità”.

L’amministrazione comunale continuerà a collaborare con tutte le istituzioni competenti affinché venga assicurata una presenza capillare sul territorio e vengano promosse tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza e il benessere della cittadinanza.

Redazione