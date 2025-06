SWIMTHEISLAND Sirmione,1.200 nuotatori nelle acque libere del Lago di Garda

Sabato 21 e domenica 22 giugno il nuoto open water torna protagonista nel borgo scaligero con distanze per tutti. In occasione della Sunset Swim la celebrazione della Bandiera Blu assegnata alla Spiaggia Giamaica. Ultima tappa del circuito nel Golfo dell’Isola savonese (4-5 ottobre). Iscrizioni su swimtheisland.com

Dal limpido mare della sarda San Teodoro, il circuito SWIMTHEISLAND approda ora, per la sua seconda tappa, nella scaligera Sirmione, dove 1.200 nuotatori da 14 nazioni daranno vita, sabato 21 e domenica 22 giugno, a un weekend di puro divertimento nelle acque libere della sponda bresciana del Lago di Garda.

La manifestazione, organizzata da TriO Events in collaborazione con il Comune di Sirmione e arena, grazie alla partnership con Regione Lombardia e Provincia di Brescia, prenderà il via sabato, con villaggio, start e finish line delle gare nella bellissima spiaggia delle Muse, dominata dall’emblematico Castello scaligero.

LE GARE E LA CELEBRAZIONE DELLA BANDIERA BLU

Il sabato (h 11.30) avrà inizio con il momento più atteso dal pubblico: l’entrata in acqua dei giovanissimi di KID’STHEISLAND sui 100m (6-7 anni), 200m (8-9 anni) e 400m (10-12 anni). Sarà poi la volta degli appassionati dello sprint con il Family/Team Event (800m, h 13), la MWM Relay (800m, h 14.30) e la Short Swim (1.800m, h 16.30).

Al termine delle premiazioni (h 18.30), ci si sposterà sulla spiaggia Giamaica, tra i luoghi più suggestivi del territorio, per celebrare la Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education, conquistata da Sirmione grazie a questo suo meraviglioso lido, da cui i partecipanti si tufferanno per la rilassante Sunset Swim (1.500m, h 20.30). In punta alla penisola, accompagneranno il tramonto lambendo le Grotte di Catullo, resti di un’antica villa romana, fino allo sbarco nel centro storico per il Pirlo Party. Domenica la Classic (3.200m, h 10) sarà l’unica competizione a partire da piazzale Flaminia per consentire la totale fruizione della maestosa location attraverso il periplo della penisola. Alle premiazioni (h 13) avranno il proprio momento di gloria sul palco anche i migliori della Combined Swim, che hanno scelto di mettersi alla prova nella doppia sfida Short e Classic.

LE DICHIARAZIONI

“Swimtheisland ancora una volta intreccia la gioia, i sorrisi e la voglia di stare insieme di centinaia di nuotatori e delle loro famiglie con la meravigliosa natura di Sirmione e del Lago di Garda – dichiara Luisa Lavelli, Sindaco di Sirmione – Con questo evento sportivo vogliamo promuovere il turismo sostenibile, valorizzare le bellezze paesaggistiche del Lago di Garda e creare un duraturo e virtuoso legame tra la nostra comunità e la comunità degli sportivi che scelgono di trascorrere le loro vacanze qui da noi. Lo spirito olimpico che i nuotatori esprimono è importante anche per i nostri concittadini: ogni bracciata rappresenta valori di apertura, condivisione e rispetto per la natura. In questa giornata speciale, la provenienza internazionale dei partecipanti incontra l’identità storica di Sirmione, e l’impegno per la tutela del delicato ambiente del Lago di Garda si accompagna alla passione sportiva. Grazie a voi, il Lago rappresenta un benessere che unisce il corpo, la mente e l’ambiente in cui vi immergete. Anche grazie a tutti voi, Sirmione si conferma un luogo adatto per vivere indimenticabili esperienze che sanno unire eccellenza agonistica, scoperta culturale e rispetto per l’ambiente”.

“Da sei edizioni Swimtheisland Sirmione ci regala ‘cartoline’ dalla bellezza indescrivibile circumnavigando un borgo medioevale con il suo incantevole Castello scaligero e nuotando alle luci del tramonto affiancati dalle rovine di una villa romana di 2000 anni. Sarà un’esperienza unica per i 1.200 nuotatori provenienti da 14 Paesi in occasione della due giorni – dichiara Andrea Rosa, Trio Events”.

4-5 OTTOBRE: 15á EDIZIONE NEL GOLFO DELL’ISOLA LIGURE

A ospitare il gran finale sarà sempre il Golfo dell’Isola, nell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi. Sabato 4 ottobre scenderanno in spiaggia i nuotatori sugli 800m di Sprint Challenge, Family Team Event e MWM Relay, a seguire i più piccoli di KID’sTHEISLAND sulle stesse distanze proposte a Sirmione, mentre in conclusione gli iscritti alla Short Swim (1.800m). All’alba di domenica 5 ottobre si terrà l’affascinante Sunrise Swim (1.100m) e, in successione, la Classic (3.500m), che porterà gli swimmer a doppiare gli scogli dei Predani con un giro completo dell’isola. Alcuni atleti affronteranno la Long (6.000m), effettuando un primo giro sul percorso della Classic e un secondo giro con ulteriore periplo dell’isola. Le premiazioni coinvolgeranno anche i migliori piazzamenti della Combined (Short+Classic) e della Super Combined Swim (Classic+Long).

ARENA NUOVO TITLE SPONSOR DEL CIRCUITO

Novità 2025 è il nuovo main sponsor arena, partner d’eccellenza nel mondo del nuoto con cui SWIMTHEISLAND prosegue il proprio percorso di crescita. Un marchio sinonimo di innovazione, performance e passione per la disciplina, che condividerà l’impegno nel rendere l’esperienza dell’open water swimming ancora più coinvolgente per tutti, dai professionisti agli amatori, dentro e fuori dall’acqua.