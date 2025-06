Tentano la truffa per ottenere la patente: smascherati dalla Polizia

(mi-lorenteggio.com) Mantova, 17 giugno 2025 – Ancora un tentativo di conseguire fraudolentemente la patente di guida tramite sostituzione di persona, scoperto dalla Polizia Stradale di Mantova nell’ambito delle attività di controllo per la regolarità degli esami.

Questa volta i protagonisti sono due cittadini di origine indiana, uno residente in provincia di Mantova, l’altro già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi commessi in diverse località italiane. Il tentativo ha avuto inizio già nella fase preliminare della procedura per il conseguimento della patente, con la sostituzione del candidato durante la visita medica, avvenuta con la complicità del connazionale.

I sospetti però sono nati nel corso delle attività di preparazione all’esame teorico, quando l’impiegata dell’autoscuola e un funzionario della Motorizzazione Civile di Mantova hanno rilevato anomalie nei documenti presentati e sono stati confermati in occasione della seduta d’esame teorico. Infatti in questa occasione, al momento della richiesta di esibire un documento di identità valido, il candidato si è dato alla fuga.

Grazie alle tecnologie in uso alle forze dell’ordine, tra cui il sistema di riconoscimento facciale, gli operatori della Sezione Polizia Stradale di Mantova sono riusciti a identificare il reale soggetto coinvolto, accertando che alle pratiche di patente aveva preso parte un individuo già gravato da precedenti specifici per sostituzione di persona e falso, anche nella stessa provincia di Mantova.

Al termine degli accertamenti, entrambi i soggetti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Mantova con le accuse di sostituzione di persona e falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull’identità.

Questo episodio si inserisce in un fenomeno purtroppo diffuso a livello nazionale, che la Polizia di Stato persegue in maniera capillare, rinnovando l’invito a segnalare prontamente qualsiasi comportamento sospetto e confermando il massimo impegno nel contrasto ad ogni forma di truffa ai danni delle istituzioni pubbliche e della sicurezza stradale.