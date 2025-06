Torri Bianche al Gratosoglio, Di Marco (M5s): «Di questo passo i lavori non finiranno mai»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2025 – Di Marco (M5S Lombardia): «Dopo anni di ritardi, incertezze e una gestione a dir poco deficitaria da parte di Aler e di Regione Lombardia, qualcosa finalmente sembra muoversi per ciò che concerne la riqualificazione delle Torri Bianche di via Saponaro, al Gratosoglio. Ho chiesto ad Aler chiarimenti in merito a tempi e avanzamento dei lavori. La risposta ricevuta non può certo lasciare soddisfatto chi da anni, per l’esattezza dal 2019, attende questo importante intervento di riqualificazione. Dopo le note problematiche legate all’azienda a cui erano stati inizialmente affidati i lavori, culminate con la risoluzione del contratto per inadempienza, Aler promette di ripartire con l’inserimento dell’intervento all’interno del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare (PINQuA) e l’autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a procedere con nuove fasi di riqualificazione. Secondo quanto risposto da Aler alla mia interrogazione, i lavori alla torre di via Saponaro 36 sono in corso e termineranno entro fine 2025, mentre l’intervento sulla torre n. 32 partirà entro ottobre 2025 per concludersi entro marzo 2026. Il completamento dei lavori sulla torre 34 avverrà nell’ambito del programma “Contratti di Quartiere II”, con fine lavori prevista per giugno 2026. È evidente che, arrivati a questo punto, non possiamo accontentarci delle promesse, continueremo quindi a portare avanti la nostra attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori. Serve rispetto per gli inquilini, i quali aspettano da anni» conclude Di Marco.

Redazione