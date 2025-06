Trasferimento temporaneo del Pronto Soccorso dall’ospedale Pini al CTO, cosa cambia e per quanto

Dal prossimo 30 giugno fino al 7 settembre 2025, il servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale Pini (via Quadronno 25, Milano) verrà effettuato al Pronto Soccorso dell’Ospedale CTO (via Bignami 1) per consentire i lavori di riqualificazione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2025 – A partire dalle ore 24.00 di domenica 29 giugno 2025 prendono il via i lavori che rendono esecutivi i progetti di ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso, fino alle ore 8.00 di lunedì 8 settembre 2025, pertanto le attività del Pronto Soccorso del Presidio Pini (via Quadronno 25, Milano) saranno trasferite temporaneamente presso il Pronto Soccorso del Presidio CTO (via Bignami 1, Milano).

Al fine di assicurare tutte le informazioni, dal 30 giugno sarà attivato un punto informazioni negli spazi antistanti il pronto soccorso (portineria via Gaetano Pini, 9) per fornire le indicazioni utili a raggiungere agevolmente il Pronto Soccorso del nostro Presidio CTO (via Bignami, 1). L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), inoltre, assicurerà le informazioni telefoniche, contribuendo a raccoglie segnalazioni e suggerimenti per migliorare il servizio agli utenti.

L’intervento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnologico che saranno realizzati presso il Pronto Soccorso del Presidio Pini sono indispensabili per una riorganizzazione complessiva degli spazi del Pronto Soccorso con la realizzazione di una nuova “camera calda” (area protetta, riscaldata in cui vengono accolti e presi in carico i pazienti, con duplice percorso di accesso, uno per i pedoni e uno per gli automezzi). Dunque, un ampliamento necessario dei locali che ospitano le aree di emergenza-urgenza e accoglienza. Un processo virtuoso, fondamentale a rendere gli ambienti più accoglienti favorendo l’umanizzazione degli spazi, elemento essenziale per garantire la qualità delle cure e dell’assistenza, nel rispetto della dignità di ogni paziente e che promuova il benessere organizzativo degli operatori.

“Certi che questo intervento migliorerà ulteriormente la capacità del nostro ospedale di rispondere ancora meglio ai bisogni dei nostri pazienti, abbiamo predisposto un piano dettagliato in sinergia e collaborazione con l’Assessorato al Welfare e Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, AREU, ATS e gli ospedali limitrofi per garantire la piena continuità assistenziale e ridurre al minimo ogni possibile disagio per i cittadini”, spiega la dott.ssa Paola Lattuada, Direttore Generale dell’ASST Gaetano Pini – CTO. “Nel rinnovare il nostro impegno al servizio della salute pubblica, il nostro personale sarà temporaneamente ridistribuito al Pronto Soccorso del CTO per potenziare la risposta ai cittadini”, conclude il Direttore Generale.

Il progetto di riqualificazione del Pronto Soccorso del Presidio Pini si inserisce nel più ampio programma di riordino della rete ospedaliera previsto dal PNRR / Missione 6 Salute nell’ambito dei “progetti in essere” ex art. 2, D.L. 34/2020.