6 milioni di euro investiti per il restyle del primo negozio Primark in Italia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2025 – Primark presenta oggi il nuovo look del suo punto vendita di Arese (Milano) a seguito di un investimento di 6 milioni di euro. Il negozio si trova all’interno del centro commerciale ‘Il Centro’, impiega 480 colleghi e offre un nuovo layout e un’esperienza di acquisto ottimizzata per i clienti.

Inaugurato originariamente nel 2016, quello di Arese è stato il primo punto vendita Primark in Italia e si estende su una superficie di 5.000 metri quadrati. Tra le nuove caratteristiche un layout innovativo, con l’introduzione di 28 nuove casse self-service che si affiancano a 19 casse tradizionali. Primark ha inoltre ampliato alcuni dei suoi reparti, come quello della biancheria da notte e dell’intimo, oltre all’abbigliamento per bambini e agli articoli per la casa, offrendo un’ampia selezione di articoli basic oltre alle ultime tendenze.

Il progetto di ristrutturazione, completato in 12 settimane, ha previsto l’installazione di nuovi arredi e accessori, una segnaletica aggiornata sia all’interno che all’esterno, nuovi camerini e l’illuminazione a LED a basso consumo energetico in tutto il negozio.

Luca Ciuffreda, Direttore di Primark Italia, ha dichiarato: “L’apertura del nostro negozio di Arese nel 2016 ha segnato l’inizio del percorso straordinario di Primark in Italia. Questo punto vendita mi è particolarmente caro – l’ho inaugurato come store manager proprio nel 2016. Proprio per questo oggi è una giornata ancora più speciale per me e sono molto orgoglioso di poter offrire ai nostri clienti un’esperienza di acquisto migliorata. Questo investimento fa parte del nostro impegno costante in Italia, dove continuiamo a crescere e a potenziare la nostra rete di negozi. Questo importante traguardo è merito del nostro incredibile team, che ha lavorato duramente per renderlo possibile.”

Gaetano Orto, Store Manager di Arese, ha aggiunto: “I nostri clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo da Primark e siamo entusiasti di offrire loro un negozio più moderno e più luminoso ad Arese. Dall’introduzione delle casse self-service all’illuminazione a LED a basso consumo energetico, ogni dettaglio è stato studiato per garantire ai nostri clienti il meglio che Primark ha da offrire.”

Il prossimo anno, Primark celebrerà dieci anni di presenza sul mercato italiano. Negli ultimi nove anni, l’azienda è cresciuta rapidamente, aprendo ad oggi 18 negozi. Questo restyling segue il recente annuncio dell’investimento di 40 milioni di euro da parte di Primark per l’apertura di cinque nuovi store in Italia nei prossimi anni – a Roma, Perugia, Biella e Napoli.