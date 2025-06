ABBIATEGRASSO. INIZIATIVA DONNA: 30 ANNI TRA CULTURA CONDIVISIONE E SORELLANZA. IMPRONTE LIEVI. SOLCHI DI CULTURA AL FEMMINILE

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 18 giugno 2025 – Questo è l’evento che chiude il semestre del nostro trentennale (Sala Consiliare del Castello Visconteo alle 17:30):



Femmina, strega, dea… quando donna? Le voci di Plautilla (Bricci), Cristina (Trivulzio) e Olympe (de Gouges)



Laura D’Angelo (Storica dell’arte. Docente presso University of Arkansas, Rome e Sapienza Università, Roma).



dialoga con:



Luana Testa (Psicoterapeuta, autrice di testi scientifici e di storia della psichiatria, qui presenta “La storia scordata”: un testo teatrale sorprendente in cui donne coraggiose, artiste, rivoluzionarie, sono riuscite a dispetto dei tempi a emergere e a farsi notare negli ambienti in cui operavano).



Monologhi recitati da Annachiara Mantovani (attrice, diplomata al Piccolo Teatro di Milano).

Musiche di Massimo Morici



Durante lo svolgimento dell’iniziativa potrà essere acquistato il libro “La storia scordata” di Luana Testa che si è classificato al primo posto nella sezione teatro al Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa, Percorsi letterari Dal Golfo dei poeti Shelley e Byron, nona edizione.



L’allestimento della sala racconterà le donne protagoniste dell’iniziativa.



Siamo orgogliose di questo nostro programma: 30 anni tutti da festeggiare nel corso del 2025.Continua il viaggio dedicato al tema delle “donne poco trattate”, non perché non siano importanti, ma in quanto poco considerate dalla storiografia e letteratura più istituzionale.

Vogliamo parlare di diversità, di quella diversità che ci farà stupende/i, come diceva Pasolini.

Un anno dedicato a loro, e a noi. Siate e restate curiose e curiosi come lo siamo state noi!