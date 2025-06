AMBIENTE. APERTO IL NUOVO ACCESSO PEDONALE ALLA RICICLERIA AMSA DI VIA CORELLI

Previsti entro l’estate anche i lavori per l’ingresso pedonale della ricicleria di via Olgettina

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2025 – È operativo il nuovo accesso pedonale alla ricicleria Amsa di via Arcangelo Corelli a Milano. L’intervento consente ora ai cittadini e alle cittadine di raggiungere e utilizzare l’area anche a piedi e in condizioni di sicurezza, grazie a un percorso appositamente tracciato e separato dal traffico veicolare.



L’attività rientra tra le azioni previste dal contratto di servizio tra il Comune di Milano e la Società del Gruppo A2A per favorire una maggiore accessibilità e fruibilità delle infrastrutture ambientali cittadine. L’obiettivo è migliorare l’esperienza di conferimento dei rifiuti, garantendo la possibilità di utilizzo anche a chi non si serve di mezzi privati per il loro trasporto.



L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano di ammodernamento e adeguamento delle riciclerie presenti sul territorio milanese, presìdi fondamentali per l’economia circolare, che permettono il corretto avvio a recupero di numerose tipologie di rifiuti.

Entro la fine dell’estate, è previsto anche l’avvio dei lavori per l’apertura dell’accesso pedonale presso la ricicleria di via Olgettina.



“Rendere accessibili anche a piedi le nostre riciclerie significa semplificare sempre di più il conferimento dei rifiuti, anche di quelli più piccoli e non ingombranti come i RAEE o l’olio esausto – ha detto l’assessore all’Ambiente e Verde Elena Grandi -. Attraverso gli ingressi pedonali, che puntiamo di inserire anche nelle altre riciclerie della città, inoltre consentiamo una maggiore fruibilità da parte di tutte e tutti. Su via Corelli, l’avere portato all’interno della ricicleria il percorso di accodamento produrrà conseguenze positive anche sul traffico, risolvendo il problema delle code lungo la carreggiata stradale”.

Redazione