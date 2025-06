Barriere architettoniche al ristorante: come evitarle?

Milano, 18 giugno 2025 – Andare al ristorante dovrebbe essere un piacere accessibile a tutti, un’occasione di socialità, di condivisione e di benessere. Eppure, per molte persone anziane o con disabilità, la semplice decisione di mangiare fuori casa può trasformarsi in un percorso ad ostacoli. Nonostante si viva nell’era moderna non è raro trovare dei bagni non attrezzati, degli ingressi inaccessibili, dei tavoli ravvicinati e barriere architettoniche di vario livello che impediscono di vivere un’esperienza serena e inclusiva. Quindi, come fare? Proviamo ad approfondire l’argomento.

Ristorante senza barriere architettoniche, come fare?

Progettare o adattare un ristorante affinché sia privo di barriere architettoniche richiede attenzione e sensibilità. L’accessibilità non si limita alla sola entrata principale, ma coinvolge l’intera esperienza del cliente: dall’arrivo al tavolo fino all’utilizzo dei servizi igienici. In una società inclusiva è determinante che ogni locale sia pensato per essere realmente fruibile da chiunque.

Uno dei primi aspetti da considerare è l’accesso all’ingresso o al piano superiore. Gradini alti o marciapiedi senza scivoli possono rappresentare un ostacolo insormontabile per chi si muove con difficoltà. Una persona che decide di andare a mangiare in un locale in città, perché dovrebbe privarsene? Un montascale a Milano,per esempio, aiuta ad accedere senza alcun problema nel ristorante alla moda in centro o alla trattoria tipica (a Milano come in altre città italiane).

All’interno del locale è opportuno prevedere degli spazi di manovra per muoversi agevolmente tra i vari tavoli. Allo stesso tempo, le sedute dovrebbero essere flessibili, lasciando ove possibile dei tavoli senza le sedute senza dover modificare l’ambiente completo.

Un’attenzione particolare va riservata ai bagni da progettare spaziosi, privi di ostacoli, dotati di maniglioni e lavabi ad altezza adeguata. Ogni dettaglio conta, proprio perché una semplice porta che si apre nella direzione sbagliata può creare difficoltà.

Quali sono le problematiche per anziani o disabili in un ristorante?

Per una persona anziana o con disabilità, entrare in un ristorante non è sempre un gesto spontaneo. Le problematiche possono iniziare già fuori dal locale: assenza di parcheggi riservati, marciapiedi dissestati o ingressi senza scivoli sono ostacoli frequenti, in particolar modo nei centri storici.

All’interno ci possono essere delle problematiche inerenti delle sedie scomode, degli spazi angusti, luci deboli e pavimenti scivolosi. Questi sono solo alcuni dettagli che possono sembrare secondari, nel momento in cui non si ha una mobilità ridotta, una difficoltà sensoriale o problemi di equilibrio.

Un’altra criticità spesso sottovalutata riguarda il tempo di attesa, infatti per chi soffre di dolori cronici o fatica a mantenere la posizione seduta troppo a lungo, un servizio lento può trasformarsi in un’esperienza spiacevole.

Normative e buon senso

La legge italiana prevede una serie di norme volte a garantire l’accessibilità dei luoghi pubblici, inclusi i ristoranti. Il D.M. 236/1989 definisce i criteri tecnici per l’eliminazione delle barriere architettoniche, specificando misure minime per porte, corridoi, servizi igienici e spazi di manovra. Oltremodo, le nuove attività commerciali devono presentare un progetto conforme alle normative sull’accessibilità per poter ottenere le necessarie autorizzazioni.

L’accessibilità non deve essere vissuta come un’imposizione della normativa, bensì quale opportunità di crescita per il locale stesso. Un ristorante attento a tali esigenze dimostra sensibilità, attenzione al cliente e spirito di accoglienza autentico.

L. M.