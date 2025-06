Bollate: Controlli autobus scolastici: conclusa l’attività 24/25 della Polizia locale

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 18 giugno 2025. Con la fine dell’anno scolastico 2024/2025 si conclude anche l’attività di controllo della Polizia locale di Bollate, in collaborazione con alcune Direzioni delle scuole cittadine, sui mezzi di trasporto utilizzati per le uscite didattiche degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

L’attività, promossa dal Ministero dell’Interno in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, è iniziata a Bollate nel mese di febbraio ed è stata resa possibile grazie al coordinamento tra il Comando di Polizia locale e gli istituti scolastici che hanno segnalato per tempo le date delle gite.

Nel dettaglio, durante l’anno sono state controllate 9 uscite didattiche per un totale di 16 autobus sottoposti a verifica, con controlli approfonditi sulle condizioni generali dei mezzi, sulla presenza e funzionalità delle dotazioni di sicurezza e sulla regolarità dei dispositivi tecnici. Particolare attenzione è stata riservata alla verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti e al rispetto dei tempi di guida e riposo, analizzando i dati del cronotachigrafo.

In un solo caso, il mezzo è risultato non idoneo al trasporto in sicurezza: l’uscita è stata rinviata fino all’arrivo di un veicolo sostitutivo conforme ai requisiti di legge.

Il Comando sottolinea l’importanza di questa attività di prevenzione e vigilanza a tutela dell’incolumità degli studenti, ricordando che si tratta di un servizio volto a garantire la massima tranquillità per famiglie e scuole. Anche per il prossimo anno scolastico, la Polizia locale si dichiara disponibile a proseguire questa iniziativa, rinnovando la collaborazione con le Direzioni didattiche interessate.

Redazione