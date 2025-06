Brescia. Donna ubriaca aggredisce gli agenti alla partenza della mille miglia: fermata e denunciata

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 19 giugno 2025 – Nella giornata della partenza della storica corsa della Mille Miglia, che ha attirato nella Città di Brescia turisti e migliaia di visitatori da tutto il mondo, non è mancato un fuori programma: durante l’evento, gli Agenti della Polizia di Stato sono intervenuti per contenere una donna in evidente stato di ubriachezza che assumeva comportamenti molesti ed aggressivi nei confronti dei passanti e degli stessi partecipanti.

All’arrivo di una Pattuglia della Squadra “Volante”, inviata in ausilio dalla Centrale Operativa della Questura, la donna — una 37enne di nazionalità lituana residente a Milano — ha opposto resistenza al controllo dei Poliziotti, assumendo atteggiamenti oltraggiosi e violenti.

La 37enne è stata bloccata ed accompagnata presso gli Uffici della Questura ove, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, è stata denunciata per i reati di rifiuto di fornire le generalità e di resistenza, violenza ed oltraggio Pubblico Ufficiale, nonché sanzionata per ubriachezza molesta.

In considerazione di quanto accaduto, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha emesso nei confronti della donna la Misura di Prevenzione Personale del D.AC.Ur., con la quale le si impone, per la durata di 2 anni, il Divieto di accedere e di sostare nelle immediate vicinanze di tutti i Pubblici Esercizi che si trovano nelle vie del Centro cittadino di Brescia.

Redazione