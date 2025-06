CANOTTIERI MILANO: SETTIMANA DECISIVA PER LA PALLANUOTO NEL 135° ANNIVERSARIO DELLA SOCIETÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2025 – Dopo il successo dell’Open Day e della terza edizione di Sport4All, che hanno animato il weekend alla Canottieri Milano con un’ampia partecipazione di pubblico, la società entra ora nella fase cruciale della stagione agonistica con le sue squadre di pallanuoto.

Nel 135° anno dalla fondazione, Canottieri Milano si conferma protagonista anche a livello nazionale. Le formazioni giovanili femminili e maschili sono approdate alle fasi finali dei campionati, con le Junior Femminili reduci da due intense giornate di semifinali nazionali a Catania.

Nel dettaglio, gli appuntamenti della settimana:

• Serie C Maschile: spareggio promozione in Serie B contro Rari Nantes Verona. Andata mercoledì 18 giugno alle ore 21 a Verona, ritorno sabato 21 giugno alle ore 19 nella piscina di Canottieri Milano. La gara d’andata sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della società: youtube.com/@CanottieriMilano1890

• Serie B Femminile: fase finale per l’accesso alla Serie A2 ad Avezzano (21-22 giugno) contro Castelli Romani, Mestrina Nuoto e la vincente dello spareggio Circolo Villani San Prisco vs R.N. Jonica.

• Allievi Maschili: quarti di finale nazionali ad Anzio (21-22 giugno) contro Aquademia, Polisportiva Olimpia e R.N. Cagliari.

Infine, a luglio toccherà alle Allieve Femminili, attese alle semifinali nazionali.

Redazione