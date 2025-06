Cesano Boscone (MI) – Il caldo non ha fermato… l’onda giovane cesanese

Talenti musicali che si esibiscono come gruppi spalla in concerti organizzati nelle più importanti location italiane, la campionessa italiana under 16 di scacchi, lezioni di stackline, teatro di strada e momenti di ascolto soprattutto di preadolescenti e adolescenti: chiusa la prima edizione di “Cesano Wave”, si tirano le somme. Il sindaco Marco Pozza e l’assessore Aldo Guastafierro presenti alle diverse iniziative

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 18 giugno 2025 – Il focus era molto chiaro: i giovani di ogni età, con tutta l’energia che sono capaci di esprimere, con le loro contraddizioni, le competenze guidate spesso dalle passioni. E così l’onda giovane cesanese ha cominciato a farsi sentire. L’occasione è stata la prima edizione di “Cesano wave” ideata dall’assessorato alle politiche per i giovani.

«Abbiamo cercato di stimolare – spiega l’assessore Aldo Guastafierro – il protagonismo giovanile non solo dando loro degli spazi, ma anche invitandoli a mettersi in gioco attraverso concorsi su diversi temi. E il risultato è stato molto importante. Abbiamo, infatti, raccolto numerosi spunti per promuovere ulteriormente l’ascolto di generazioni che vivono le contraddizioni e le paure del presente. Sia preadolescenti e adolescenti, per i quali riteniamo sia necessaria un’azione maggiormente incisiva di confronto. Sia i più grandi, che hanno dimostrato di avere talenti ancora troppo poco conosciuti dalla comunità cesanese che, a volte, li critica ingiustamente, rischiando di spegnere il loro entusiasmo».

È stato un primo passo, che guarda però già avanti, grazie alla collaborazione di alcune associazioni cesanesi,

nella convinzione che altre potrebbero aggiungersi in futuro per rendere il programma ancora più ricco.

Oltre al ruolo di promozione e rilancio delle proposte tra i residenti delle diverse zone del territorio che

potrebbero esercitare in futuro i Comitati di quartiere.



«È stata una bella esperienza, chiusa domenica con una riflessione in chiave artistica – commenta il sindaco,

Marco Pozza – con letture e musica, su cosa è la giovinezza, l’adolescenza e le sfide che si porta appresso.

Per chi la vive e per chi ci vive insieme. Letture appassionate accompagnate da brani dell’ensemble di

chitarre. Cesano wave è stato l’inizio di un percorso di coinvolgimento, sul quale faremo delle riflessioni per

migliorarlo e renderlo sempre più un momento di incontro e confronto con e tra i giovani».

Tra le iniziative del ricco programma dell’edizione 2025, c’è stato il primo trofeo scacchi Cesano Boscone, il

contest band emergenti, il concorso fotografico “L’oasi con i tuoi occhi” e il torneo di calcio “Sogni in rete”.

Ecco i vincitori per ogni iniziativa.

Primo trofeo di scacchi “Cesano Boscone”, organizzato dal Comune con il supporto tecnico del maestro

Marco Massironi, ha visto come vincitrice assoluta Ria Arun. Al secondo posto si è classificato Martino

Sassaroli e al terzo Bryan Martinez. Tra gli under sedici: primo Emanuele Lavagna, seconda Laya Arun e terza

Vasilissa Galluccio.

Premio “Cesano Wave” – Contest Band Emergenti, organizzato dal Comune di Cesano Boscone in

collaborazione alla “Città del gioco”, ha richiamato 7 diverse band: Shane, Piccola Canaglia, Zona Grigia,

Crybabies, Matt, Inapnea, PoolAsters. Si è classificato al primo posto il duo Inapnea, al secondo i CryBabies

e al terzo i Piccola Canaglia.

Concorso fotografico “L’oasi con i tuoi occhi”, la cui organizzazione è stata curata dal Circolo Legambiente

“Abete Rosso” con il Circolo fotografico Cizanum, con Viola Malgrati prima classificata seguita da Gloria

Trentin e Federica Cardella.

Torneo di calcio “Sogni in rete”, proposto dal Comune con la diaconia Valdese e la Comunità pastorale

Madonna del Rosario, che ha registrato come prima classificata la squadra del Bresso, seconda la Virtus

Cesano e terza la Diaconia Valdese.

Redazione