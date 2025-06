(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 18 giugno 2025 – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del programma della “Festa Europea della Musica 2025”, che si svolgerà il 21 giugno a Bergamo con diversi eventi tra città bassa e città alta.

Sono intervenuti: l’assessore alla cultura del Comune di Bergamo, Sergio Gandi; l’assessora alla partecipazione e reti di quartiere Claudia Lenzini; Roberto Gualdi, associazione Cinema e Arte; Tiziana Pirola, associazione Borgo Tasso e Pignolo, oltre ad altri protagonisti della giornata musicale.

Lo spirito della Festa

Il 21 giugno del 1982, con l’iniziativa ideata dal Ministero della Cultura francese, in tutta la Francia, musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei. Non contenta solamente di rendere la pratica musicale visibile, la Festa della Musica è diventata un autentico fenomeno sociale.

Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma e Senigallia sono le città fondatrici dell’Associazione Europea Festa della musica. Nel 2016 in Italia la svolta, grazie al lavoro fatto dalla AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dalla presenza istituzionale del Ministero dei Beni Culturali e turistici, hanno aderito più di 830 città, dando vita a una rete distribuita su tutto il territorio nazionale. Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno, il 21 giugno, in tutte le città, principalmente all’aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere. Concerti gratuiti, valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa. Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente, la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la fanno. Nel 2023 le città partecipanti sono state circa 850.

La Festa Europea della Musica ha per vocazione il rafforzarsi della cooperazione europea con l’appoggio degli associati affinché possano emergere le collaborazioni tra i partner per contribuire allo sviluppo di una Cultura Europea.

Carta dei principi di Budapest (1° novembre 1997)

In questo spirito, la Festa europea della Musica si fonda sui seguenti principi:

La Festa europea della Musica si svolge, ogni anno, il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate.

La Festa europea della Musica è una celebrazione della musica dal vivo destinata a valorizzare la molteplicità e la diversità delle pratiche musicali, per tutti i generi di musica.

La Festa europea della Musica è un appello alla partecipazione spontanea e all’espressione gratuita di tutti i musicisti, professionisti e amatori, solisti e di gruppo, e di tutte le istituzioni musicali.

Tutti i concerti sono gratuiti per il pubblico.

La Festa europea della Musica è soprattutto una manifestazione all’aperto che si svolge nelle strade, sulle piazze, nei giardini pubblici, nei cortili… Alcuni luoghi al chiuso possono essere ugualmente impiegati ma solamente se praticano la regola dell’accesso gratuito al pubblico. La Festa europea della Musica è anche l’occasione per utilizzare o aprire eccezionalmente al pubblico alcuni luoghi che non sono, tradizionalmente, dei luoghi di concerti: musei, ospedali, edifici pubblici ecc.

La Festa europea de la Musica è una giornata eccezionale per tutte le musiche e tutti i pubblici. I co-organizzatori si impegnano a promuovere, in questo quadro, la pratica musicale e la musica dal vivo senza fini né spirito di lucro.

I co-organizzatori si impegnano a rispettare lo spirito e i principi fondamentali della Festa europea della Musica come annunciati in questa carta.

L’assemblea conferma la sua decisione presa a Berlino il 28 febbraio 1997, di conferire all’A.D.C.E.P. il segretariato permanente della Festa europea della Musica.

La Festa Europea della Musica a Bergamo

Anche Bergamo organizza la sua Festa Europea della Musica il 21 giugno. L’organizzazione di alcune iniziative in programma è dell’Associazione Cinema e Arte con la direzione artistica di Roberto Gualdi per Proloco Bergamo.

Si ringrazia per la collaborazione il Comune di Bergamo, per il contributo il Consiglio regionale della Lombardia e la Fondazione ASM, per la sicurezza la Croce Bianca di Bergamo, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Bergamo e l’Unità Operativa Radioemergenze di Bergamo.

La serata si aprirà alle 20,30 con una street band, i Barabba Gulasch, che partirà da piazza Mercato delle Scarpe per raggiungere piazza della Cittadella in Città Alta.

Alle ore 21,30 proprio in piazza della Cittadella lo scettro passerà alla band Gli Ottocento per un tributo a Fabrizio De Andrè.

Nel centro di Bergamo bassa, dalle ore 21,30 sono previste cinque postazioni musicali con varie formazioni per un totale di circa 50 artisti e un repertorio che spazierà tra jazz, classica, blues e pop.

La Festa della Musica continuerà anche il week end successivo con una serie di concerti organizzati nell’ambito di Clamore Festival.

Ogni anno l’organizzazione della Festa della Musica di Bergamo promuove un’associazione/ente locale. Per l’edizione 2025 il Comitato organizzatore ha scelto l’Associazione Federica Albergoni onlus di Albino che sarà presente in piazza Cittadella con la propria unità mobile. L’associazione ha lo scopo di avvicinare le persone, soprattutto i giovani, alla donazione del midollo osseo e salvare così una vita.

L’unità mobile ha la funzione di facilitare la raccolta e l’adesione di potenziali donatori di midollo osseo effettuando prelievi di sangue o salivari. I campioni raccolti vengono successivamente consegnati al laboratorio del reparto di Immunoematologia genetica e Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Street band Barabba Gulasch

The Italian Gipsy Bazar

Da piazza Mercato delle Scarpe a piazza Cittadella | ore 20,30

Una fanfara di 7 elementi che propone musica totalmente contaminata e rimaneggiata da sonorità e ritmiche balcaniche. Nati nel 2011, i Barabba Gulasch hanno partecipato a numerosi festival, notti bianche, feste in piazza ed eventi di vario tipo in molte parti d’Italia.

Ottocento in Concerto

Omaggio a Fabrizio De André

Piazza della Cittadella | ore 21,30

Da oltre 20 anni, gli Ottocento portano in locali, teatri e piazze il loro concerto-omaggio a Fabrizio De André, distinguendosi per la cura e la ricerca del suono e degli arrangiamenti dei tour di Faber. Si sono ritrovati nel 1999, dentro un legame d’amicizia e attorno al cantare poetico di Fabrizio De André. Hanno eseguito in concerto quasi tutti gli album presentandoli nella loro interezza e cercando di avvicinarsi ai suoni e alle atmosfere lì racchiuse, tra cui: Non al denaro non all’amore né al cielo, La buona novella, Storia di un impiegato, Creuza de ma, Tutti morimmo a stento, Anime Salve e storici live come i concerti ’79 con la Premiata Forneria Marconi.

Anche Città Bassa sarà protagonista della Festa Europea della Musica

Dalle ore 21,00

Anche il centro storico di Bergamo Bassa sarà protagonista di vari momenti e postazioni musicali. Cinque le aree che ospiteranno le formazioni per un totale di circa 50 artisti e un repertorio che spazierà tra jazz, classica, blues e pop.

Le diverse formazioni suoneranno dalle ore 21.00 alle ore 21,30 e dalle ore 22.00 alle ore 22.30. Alle ore 23.00 si riuniranno di fronte al Comune di Bergamo (Piazza Matteotti) per gran finale.

Postazione 1 – Colonne di Via XX Settembre

Duo Lamcja – Magoni

Chitarra e mandolino

Repertorio classico

Postazione 2 – Via XX Settembre/Chiesa di Santa Lucia

Tre Violoncelli e Mezzo

Conti Elena, Zana Silvia, Lodetti Laura, Chiametti Michele, Marianna Wenzlowa

Repertorio cartoons pop e videogiochi

Postazione 3 – Area verde piazza Matteotti

Brass and Sax

Manuele Scotti, Emanuele Testa, Fulvio Testa, Sofia Lucianetti, Matteo Ferri, Nicola Pievani, Nicola Persico, Elisabetta Tassetti, Angelo Gabriele

Repertorio Sudamericano, jazz e pop

Postazione 4 – Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano

Wind Ensemble

Camilla Locatelli, Parietti Chiara, Luca Aloardi, Elena Previtali, Alfio Giurati, Paolo Biancardi, Annarita Villa.

Repertorio classico, moderno e musical

Postazione 5 – Quadriportico Balzer

String Ensemble

Esnajder Vezi, Emanuele Foini, Mirko Tasca, Sovia Finazzi, Maurizio Bertazzoni, Nadia Carminati, Liliana Brolis, Silvia Defendi, Cristina Orisio, Eugenio Carini, Giovanna Ubiali, Donato Butera.

Repertorio classicheggiante

La “Festa” continua… con

“Clamore Festival”

VII edizione

27 – 30 giugno 2025

Torna per l’ottava edizione CLAMORE, il festival musicale e culturale gratuito che anima Bergamo e il suo territorio con quattro giorni di concerti, performance, talk, laboratori e installazioni. Le attività si svolgeranno in una rete di undici location, distribuite tra aree urbane e periferiche.

Organizzato da Ink Club APS in collaborazione con una rete di oltre 15 realtà culturali e sociali locali, Clamore si conferma un’esperienza unica nel panorama nazionale, caratterizzata da accessibilità, inclusione, sostenibilità e partecipazione attiva.

Dal 26 al 29 giugno, Clamore porterà sul territorio circa 240 progetti musicali (ovvero circa 5-600 musicistə), offrendo oltre 120 ore di musica dal vivo. Il programma comprende un’ampia varietà di generi ed età, dalla scena emergente ai progetti sperimentali, fino alle contaminazioni sonore più innovative e ai suoni popolari.

Le performance si svolgeranno in undici palchi distribuiti su Bergamo e dintorni:

Goisis (26 giugno)

Ink Club (26–29 giugno)

Edoné (2 palchi, 27–29 giugno)

Polaresco (27–29 giugno)

Malpensata (27–29 giugno)

Crotta (27–29 giugno)

Parco di Loreto (28–29 giugno)

Bikefellas (27–29 giugno)

Donizetti Studio (Open Area) (28–29 giugno)

Treviolo all’interno della festa “TreViva” (28–29 giugno)

Attenzione al SOCIALE:

Associazione Federica Albergoni ONLUS

Ogni anno l’organizzazione della Festa della Musica di Bergamo promuove un’associazione/ente locale. Per l’edizione 2025 il Comitato organizzatore ha scelto l’Associazione Federica Albergoni onlus di Albino.

Nel 2009 Federica Albergoni si è spenta durante la notte a causa di una leucemia fulminante.

Per ricordare Federica, e far sì che sempre meno persone malate di leucemia vadano incontro al suo stesso destino, è stata fondata ad Albino un’associazione che porta il suo nome.

Il gruppo collabora con ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), con il principale obiettivo di cercare di avvicinare più persone possibili alla donazione: gesto molto semplice ma che permette di salvare la vita a molti malati.

L’associazione organizza attività ludiche come concerti, tornei sportivi, spettacoli, con la finalità di avvicinare gente, soprattutto giovani, disposti a donare il proprio midollo (cellule staminali ematopoietiche) per diventare a loro volta DONATORI DI VITA.

L’Associazione Federica Albergoni Onlus lavora in modo continuo per la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione riguardo la donazione di midollo osseo, in particolare nelle Scuole Paritarie, negli Istituti Comprensivi e negli Istituti Superiori.

La presenza nelle scuole è stata approvata (ed è sostenuta) dall’Ufficio Scolastico di Bergamo.

In accordo con i Comuni e il Consiglio dei Sindaci di Bergamo, vengono organizzate campagne d’informazione e sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo aperte a tutta la cittadinanza anche nel territorio provinciale.

Viene promosso il reclutamento degli aspiranti donatori di midollo osseo anche per mezzo dell’Unità Mobile, con cui è possibile eseguire il prelievo venoso per la Tipizzazione HLA.

In piazza della Cittadella sarà presente la loro unità mobile