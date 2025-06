Fondazione Milano Cortina 2026 e Triennale Milano presentano gli Art Posters dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali

Dieci giovani artisti italiani interpretano lo spirito dei Giochi unendo arte, sport e cultura contemporanea. Le opere saranno in mostra dal 19 giugno 2025 al 15 marzo 2026.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2025 – I Giochi Olimpici e Paralimpici sono molto più di un evento sportivo: rappresentano un’occasione unica per promuovere dialogo, ispirare creatività, cultura e immaginari condivisi. Con questo spirito nasce il progetto degli Art Posters di Milano Cortina 2026, promosso da Fondazione Milano Cortina 2026 e Triennale Milano, in collaborazione con l’International Olympic Committee (IOC) e l’International Paralympic Committee (IPC).

Gli Art Poster di Milano Cortina 2026 sono stati presentati oggi in Triennale Milano, alla presenza degli artisti e delle istituzioni coinvolte. A realizzarli sono stati dieci artisti italiani under 40, invitati a offrire la propria interpretazione creativa dei Giochi. È nata così una collezione di manifesti che riflette la vitalità della scena artistica contemporanea italiana e lo Spirito vibrante e dinamico delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi.

I cinque Art Posters Olimpici sono stati ideati da Beatrice Alici, Martina Cassatella, Giorgia Garzilli, Maddalena Tesser, Flaminia Veronesi. I cinque Art Posters Paralimpici nascono dalla creatività di Roberto de Pinto, Andrea Fontanari, Aronne Pleuteri, Clara Woods, Giulia Mangoni.

Gli Art Posters rappresentano una delle espressioni più significative dell’eredità culturale dei Giochi fin dai primi del Novecento. Hanno accompagnato le edizioni Olimpiche raccontandone l’anima attraverso lo sguardo contemporaneo degli artisti. Da Robert Rauschenberg ad Andy Warhol, da David Hockney a Eduardo Chillida, la storia degli Art Posters è anche la storia del dialogo tra arte e sport, tra libertà creativa e valori universali.

A differenza degli Iconic Posters – i manifesti istituzionali dei Giochi che verranno svelati sempre in Triennale Milano nell’autunno 2025 –, gli Art Posters sono opere d’arte originali in forma di manifesto create da artisti selezionati con lo scopo di esprimere liberamente lo spirito dei valori Olimpici e Paralimpici.

Il progetto è stato curato da Damiano Gullì, curatore di Triennale per arte contemporanea e public program. La selezione è stata fatta in continuità con il percorso di promozione e valorizzazione della scena artistica italiana portato avanti da alcuni anni da Triennale, in particolare con il lavoro sulla pittura italiana i cui esiti sono stati presentati nella mostra Pittura italiana oggi organizzata nel 2023.

Dal 19 giugno 2025 fino al 15 marzo 2026, le opere originali saranno esposte in Triennale nelle nuove gallerie del Piano Parco, recentemente rinnovato, accanto alla Torcia Olimpica e alla Torcia Paralimpica di Milano Cortina 2026, già svelati in Triennale lo scorso aprile.

La collaborazione tra Triennale Milano e Fondazione Milano Cortina 2026 proseguirà anche nei prossimi mesi, con un palinsesto di appuntamenti dedicati al dialogo tra sport, arte e società all’interno del public program dell’istituzione.

Domenico De Maio, Education & Cultural Director della Fondazione Milano Cortina 2026 commenta: “L’iniziativa Art Posters e la collaborazione con Triennale Milano confermano l’impegno della Fondazione nel promuovere progetti partecipati e inclusivi che mettano al centro artisti, enti e organizzazioni, per valorizzare le eccellenze culturali del Paese e lasciare un’eredità simbolica duratura nel cammino verso le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali. Questo è, infatti, il cuore dell’Olimpiade Culturale, di cui il progetto Art Posters fa parte. L’ambizione è che questa esperienza possa rappresentare per i giovani artisti coinvolti un’opportunità di crescita e affermazione anche internazionale”.

Carla Morogallo, Direttrice generale di Triennale Milano, afferma: “Grazie alla collaborazione Fondazione Milano Cortina 2026 abbiamo avviato un percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Le diverse iniziative e progettualità indagano lo sport e i valori Olimpici attraverso la molteplicità di pratiche, linguaggi e visioni che Triennale Milano racchiude in sé”.

Angelita Teo, Direttore del Museo Olimpico, ha aggiunto: “Dal 1972, gli Art Poster hanno contribuito a formare l’eredità visiva e culturale dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Questa nuova generazione di giovani artisti italiani continua questa orgogliosa tradizione. In qualità di custodi del patrimonio culturale e artistico dei Giochi, diamo il benvenuto a queste nuove opere nella nostra collezione di Art Poster Olimpici”.

Gli Art Posters di Milano Cortina 2026 saranno visibili presso Triennale Milano dal 19 giugno 2025 al 15 marzo 2026 e acquistabili presso il bookshop di Triennale. Per scoprire gli ulteriori canali di vendita offline e online, seguite i canali istituzionali di Milano Cortina 2026.

FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026

L’obiettivo della Fondazione Milano Cortina 2026, in accordo con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Città di Milano e di Cortina d’Ampezzo, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia, le Province autonome di Trento e Bolzano, è quello di pianificare, organizzare, finanziare e realizzare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina nel 2026. Istituita il 9 dicembre 2019, la Fondazione Milano Cortina 2026 è guidata dal Presidente Giovanni Malagò e dal CEO Andrea Varnier.

