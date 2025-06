Il sindaco Mattia Ferretti presenta la nuova squadra di governo della città

Competenze, impegno e visione per la legislatura 2025-2030. Il neoeletto sindaco Mattia Ferretti ha ufficializzato la composizione dei componenti della giunta comunale.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 18 giugno 2025 – È stata ufficializzata la composizione della nuova Giunta comunale guidata dal sindaco Mattia Ferretti per il mandato amministrativo 2025-2030. Una squadra che unisce continuità e rinnovamento, con l’obiettivo di dare impulso all’attuazione del programma di governo, nel segno della responsabilità, della concretezza e della visione per il futuro della città.

“Questa nuova fase amministrativa nasce sotto il segno del dialogo e dell’ascolto. Ripartiamo con rinnovata determinazione per portare avanti i progetti già avviati e per dare nuovo impulso all’azione di governo locale, nel solo interesse della nostra comunità – dichiara il sindaco Mattia Ferretti – La nascente Giunta assicura il massimo impegno per la prosecuzione delle attività istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nel programma di mandato”.

Il sindaco neoeletto mantiene per sé le deleghe a bilancio e società partecipate, urbanistica e territorio, sicurezza, comunicazione e media, cultura, bellezza ed eccellenze, smart city, rapporti istituzionali, personale e well being.

Il ruolo di vicesindaco è stato conferito a Maria Laura Guido, a cui sono assegnate anche le deleghe a pari opportunità, associazioni, terza età, nuove tecnologie e intelligenza artificiale nell’Ente. L’assessore Lucia Galeone si occuperà di ambiente, igiene e decoro urbano, avrà inoltre le competenze su politiche per prevenire e contrastare la violenza di genere, protezione e tutela degli animali, servizi demografici, stato civile e cittadinanze, orti.

Marco Paolini avrà la responsabilità di sport, associazioni sportive, politiche giovanili e lavori pubblici, l’assessore Belinda Zannino si occuperà di welfare, lavoro, stile istituzionale. A Cristina Perretta è stata assegnata la delega all’istruzione, lotta alla dispersione scolastica, progetti di avanguardia educativa, edilizia scolastica.

Il sindaco ha affidato il commercio, le attività produttive, la sanità e i servizi cimiteriali a Raimondo Nappa. Infine l’assessore alla polizia locale è Domenico Anselmo, che riceve anche le deleghe a Protezione Civile, quartieri e rapporti con il Consiglio Comunale.

Con questa nuova Giunta, l’amministrazione comunale si prepara ad affrontare con determinazione i prossimi cinque anni, puntando su progettualità concrete, vicinanza ai cittadini e sviluppo sostenibile e innovativo per Rozzano.

