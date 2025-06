Milano, spaccia droga in un bar, arrestato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2025 – Ieri la Polizia di Stato a Milano ha arrestato un cittadino italiano di 29 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona Giambellino, hanno individuato un bar in via delle Legioni Romane quale probabile luogo di spaccio di droga. Durante un servizio di osservazione, gli agenti di via Primaticcio hanno notato il 29enne che, stazionando tra l’esterno e l’interno del bar, veniva raggiunto da numerose persone con le quali effettuava brevi conversazioni per poi dirigersi in uno stabile in piazza delle Bande Nere. Intorno alle 17 i poliziotti, appostati lì vicino, hanno notato il 29enne raggiungere un uomo all’incrocio con via Crimea con il quale ha scambiato qualcosa.

Gli agenti, che hanno assistito alla scena, hanno bloccato l’acquirente che è stato trovato in possesso di un involucro di hashish di circa 12 grammi e 100 euro in contanti, e, il 29enne, il quale è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi. A seguito di perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 67 grammi di cocaina, 26 grammi di hashish, materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione, due telefoni cellulare e 900 euro in contanti.