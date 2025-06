Panda a Pandino 2025: tre giorni di festa per il raduno dei record

Tutto è pronto per Panda a Pandino, l’evento internazionale dedicato alla Fiat Panda, conosciuto da tutti come il raduno dei record.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2025 – Pandino, piccolo centro in provincia di Cremona, si sta per trasformare, come ogni anno a metà giugno, nella ‘mecca’ per migliaia di Fiat Panda provenienti da tutta Italia e dall’Europa. Il raduno più famoso d’Italia si terrà in tre giorni, da venerdì 20 a domenica 22 giugno, all’insegna di musica, cibo, ospiti e grandi sorprese. Il tutto è reso possibile grazie anche alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Pandino che ha sempre creduto nell’iniziativa e all’accoglienza messa in campo dai Pandinesi all’ombra del bellissimo Castello Visconteo.

Il programma:

– Venerdì 20 giugno, alle ore 18:00, l’area street food aprirà nell’arena del castello visconteo, accompagnata dal live show della band The Sunny Boys alle ore 21:00.

– Sabato 21 giugno, al mattino a Dovera in via San Rocco, si terranno i festeggiamenti ufficiali per i 45 anni dell’utilitaria, seguiti da un tour panoramico di circa 25 km attraverso le campagne cremasche, passando per Palazzo Pignano, Torlino Vimercati, Agnadello, fino a giungere a Pandino. In serata, i partecipanti si divertiranno con il concerto dei frizzanti Royal Party.

– Domenica 22 giugno, dalle ore 8:00, le Panda entreranno a Pandino dove rimarranno in esposizione. È prevista una performance dei Carmagheddon e sarà presente anche uno stand di Fiat con le nuovissime e scintillanti Grande Panda full electric, per una tradizione che guarda al futuro.

L’obiettivo della festa è battere il record di 1051 Panda.

Se Pandino chiama, i possessori e amanti della Panda, detti Pandisti, rispondono divertendosi ma senza mai dimenticare l’impegno sociale, infatti la manifestazione sostiene attivamente l’Associazione Soli Mai, che si occupa di contrastare la solitudine e l’isolamento dei cittadini over 65.

La macchina organizzativa

Quest’anno, le ragazze e i ragazzi dell’Associazione Panda a Pandino, che amano farsi chiamare “La Crew”, hanno organizzato l’appuntamento in grande. Il gruppo è formato da Alessandro Baiocchi, Francesco Pino, Alessia Pino, Sergio Ferrari, Sebastiano Riscica, Luigi Vigliotti, Simone Labò, Matteo Fedeli, Gaetano Vigliotti, Samuel Riscica, Giuseppe Pino, Michele Martino, Daniela Bollinella, con Davide Cappa Voice e Laura Magnani, e con la partecipazione straordinaria del car influencer William Jonathan, il pandista più attivo d’Italia e volto social del gruppo che commenta:

«Panda a Pandino rappresenta un momento di straordinaria coesione e passione, capace di unire migliaia di persone attorno a un simbolo che ha segnato la storia dell’automobilismo e delle utilitarie. L’evento non è soltanto un raduno, ma una vera e propria celebrazione dell’identità collettiva che la Panda ha saputo costruire in 45 anni. Battere il record di 1051 Panda radunate tutte insieme non è solo un obiettivo ambizioso, ma un gesto corale che testimonia l’affetto autentico e duraturo verso un’icona che continua a emozionare. Iniziative come questa dimostrano quanto sia potente il legame tra le persone e ciò che rappresenta per loro un ricordo, una conquista, una parte di vita.»