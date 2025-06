POLIZIOTTO DI MARTINO TORNA IN SERVIZIO, PRESIDENTE FONTANA: SUO CORAGGIO SIA ESEMPIO PER TUTTI NOI. LA STORIA DELL’AGENTE IN UN PODCAST DELLA REGIONE LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2025. “Bentornato, Christian!”. Così sui suoi profili social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, saluta il ritorno in servizio di Christian Di Martino, agente della Polizia di Stato a Milano. L’8 maggio 2024 Di Martino era stato accoltellato alla stazione di Lambrate mentre cercava di bloccare un extracomunitario irregolare che, verso mezzanotte, lanciava pietre contro i treni e le persone. Gravemente ferito, fu salvato grazie all’intervento dei medici dell’ospedale Niguarda seguito da un lungo percorso di riabilitazione. “Il suo coraggio e la sua forza – evidenzia il presidente Fontana – sono un esempio per tutti. A lui e a tutte le donne e gli uomini in divisa va il nostro più sincero grazie, per ciò che fanno ogni giorno per garantire sicurezza e legalità”.

A un anno di distanza da quella notte, quella storia – con al centro il Trauma Team dell’ospedale Niguarda, protagonista di un eccezionale intervento di assoluta emergenza – è diventata un podcast sul canale ‘Ascolta la Lombardia’ di Spotify. Le voci della professoressa Stefania Cimbanassi e del dottor Michele Altomare fanno rivivere i momenti più drammatici e il lavoro straordinario di chi, come il Trauma Team, ogni giorno è in prima linea per salvare la vita affrontando casi delicatissimi.

“Un’iniziativa, la nostra – spiega Pierfrancesco Gallizzi, direttore della Comunicazione della Regione – che punta a dar spazio a strumenti come i podcast, fin qui poco utilizzati dalle istituzioni, e vuole essere anche l’occasione per rinnovare, a nome dell’intera Giunta, un sentito ringraziamento a Christian Di Martino e al Trauma Team di Niguarda”.

