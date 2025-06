Processo “Hydra” alla criminalità organizzata: La Città metropolitana ammassa come parte civile

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2025 – All’udienza di oggi, 18 giugno 2025, il giudice del Tribunale di Milano ha ammesso anche la Città metropolitana di Milano come Parte Civile nel maxiprocesso alle infiltrazioni mafiose sul territorio. Il cosiddetto processo “Hydra”, che vede imputate 144 persone per reati di associazione mafiosa.

Così commentano il vice sindaco Francesco Vassallo, il consigliere delegato alla legalità e Beni confiscati alla criminalità Rino Pruiti, e il presidente della commissione antimafia Marco Griguolo: “La decisione odierna è un importante riconoscimento per la Città metropolitana di Milano rispetto al suo impegno nella tutela della legalità e della propria comunità; vogliamo ribadire che tutti gli amministratori locali del nostro territorio, che instancabilmente operano nel rispetto delle regole, delle leggi e che contrastano il crimine organizzato in ogni sua forma non sono soli. I dati delle ultime relazioni della Direzione Investigativa Antimafia sul territorio lombardo riportano una situazione preoccupante, di fronte a ciò avevamo il dovere morale e istituzionale di schierarci e dimostrare concretamente la vicinanza alle vittime della criminalità organizzata. La lotta alle mafie non è solo compito della magistratura e delle Forze dell’ordine”.

