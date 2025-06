Rinnovata la collaborazione tra ANA e l’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2025. Convinta conferma dello spirito di collaborazione e massima disponibilità degli alpini per le necessità che si dovessero presentare. È questa la sintesi dell’incontro che si è tenuto a Roma, all’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa (sino a poco tempo fa noto come Onorcaduti), tra il Presidente nazionale dell’Associazione, ing. Sebastiano Favero e il Capo dell’Ufficio, generale di corpo d’armata Andrea Rispoli.

In particolare, il Presidente Favero ha affrontato tutti gli aspetti delle possibili tematiche concernenti l’opera di collaborazione in atto e futura, con l’intento di migliorare e accrescere la già notevole opera che l’Ana pone in essere da sempre nei luoghi della memoria, grazie alla capillare presenza dei suoi Gruppi sul territorio e in particolar modo nella dorsale alpina ove sorgono i Sacrari militari della Grande Guerra, rinnovando la totale disponibilità degli alpini in congedo.

Tra l’altro, il Presidente ha proposto la possibilità di rendere solenne la tumulazione di due Caduti, le cui salme sono state recentemente recuperate sulla Marmolada, in occasione della solenne celebrazione, presente il Labaro dell’Ana, che si terrà in settembre a Pian dei Salesei, proposta che è stata accolta con entusiasmo e verrà ora verificata nella fattibilità.

Dal canto suo, il gen. c.a. Rispoli ha sottolineato, oltre al contributo fornito dall’Ana, l’importanza della coesione che contraddistingue le penne nere, esternando al tempo stesso un sincero e profondo ringraziamento nei confronti di tutti i componenti dell’Associazione, per l’instancabile opera prestata al servizio del Paese, in particolare riguardo all’impegno da sempre profuso, per il mantenimento, la tutela e la salvaguardia dei luoghi storici della Memoria.

Redazione