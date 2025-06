STADIO. NOTA DEL COMUNE DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2025 – Nella giornata di oggi, mercoledì 18 giugno, il Politecnico di Milano e l’Università L. Bocconi hanno consegnato al Comune di Milano la relazione conclusiva sulle valutazioni metodologiche inerenti la stima effettuata dall’Agenzia delle Entrate del valore venale delle aree della GFU San Siro comprensive dello Stadio Meazza.

Le Università concludono nel senso che gli elementi emersi e disponibili evidenziano che “il valore di Mercato dell’intero comparto c.d. ‘GFU San Siro’, che include anche lo Stadio Meazza nel suo stato di fatto, secondo l’ipotesi che valgano i vincoli della Legge Stadi, nella Stima AdE non sia stato sottostimato”.

La collaborazione con le Università milanesi si inserisce nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto in data 27 gennaio 2023 con l’Amminitrazione comunale per l’attuazione di iniziative congiunte finalizzate alla promozione, sviluppo, innovazione ed internazionalizzazione nell’ambito dei progetti previsti nel programma del mandato 2021-2026.

L’incarico ha previsto in particolare, in questa prima fase, attività di analisi preliminare della documentazione e approfondimento sulla relazione di stima dell’Agenzia delle Entrate.

A completamento di questo lavoro scientifico e metodologico e in ragione delle competenze e dell’elevata professionalità assicurate dai professori esperti designati, il Comune di Milano si avvarrà delle Università anche per una consulenza nella fase di negoziazione che sarà avviata con le società.

Attualmente, infatti, sono in corso gli approfondimenti tecnici sulla proposta di acquisto del compendio immobiliare e le relative clausole, propedeutici alla negoziazione.

L’incarico di consulenza avrà un valore complessivo per le due Università pari a 126mila euro.

Chiusa positivamente l’istruttoria e la negoziazione, i relativi esiti saranno sottoposti all’approvazione degli organi competenti e, in quella sede, resi pubblici e accessibili.