Un impegno quattordicennale per la cultura: il Rotary Club Cairoli e le biblioteche in Lomellina

Premio “La Provincia in Giallo – Bianca Garavelli” e progetti di lettura nei comuni

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 18 giugno 2025 – Da oltre quattordici anni il Rotary Club Cairoli sostiene la promozione della lettura nelle biblioteche della Lomellina, attraverso il premio letterario nazionale “La Provincia in Giallo – Bianca Garavelli”. Istituito nell’annata 2011-2012 sotto la presidenza di Raffaella Spini con l’impegno della scrittrice Bianca Garavelli , il concorso è giunto nel 2025 alla sua quattordicesima edizione . In ogni edizione il club consegna alle biblioteche locali i volumi partecipanti al premio, rafforzando così la rete culturale del territorio.La continuità del progetto è assicurata da un comitato organizzativo stabile, che attraversa più mandati presidenziali. Oggi la commissione del premio è guidata da Claudia Pasini, con la partecipazione di soci storici come Emilia Niboldi, Raffaella Spini e Paolo Rossi – oltre all’imprenditore Maurizio Bertocco. Il sostegno fondamentale arriva anche da sponsor industriali del territorio, in primis la ILPRA S.p.A.: infatti ILPRA Spa risulta «main sponsor» del premio fin dalle prime edizioni. Grazie a queste collaborazioni, il valore complessivo dei libri donati supera da anni cifre importanti (si calcola un totale stimato intorno agli 85.000 euro).Nel corso degli anni Rotary Cairoli ha consegnato migliaia di libri alle biblioteche lomelline. Ad esempio, il 7 novembre 2015 il presidente Giuseppe Marchini consegnò alla biblioteca di Gropello Cairoli i volumi della precedente edizione del concorso ; pochi mesi prima (19 febbraio 2015) oltre cento libri giunti al premio furono donati alla biblioteca di Lomello . In passato analoghe iniziative avevano arricchito le raccolte di Mortara . Più recentemente, nel 2019, il club ha portato decine di volumi anche a Tromello e a Pieve Albignola . In tutti questi eventi sono intervenuti rappresentanti del club e delle amministrazioni locali. Complessivamente, la costante attività di donazione del Rotary Cairoli ha permesso alle biblioteche della Lomellina di accedere gratuitamente a un ricco catalogo di romanzi, saggi e libri per ragazzi.L’ultimo appuntamento si è svolto il 18 giugno 2025 presso la biblioteca comunale di Pieve Albignola. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Yuri Bruni e i soci del club Antonio Gaggianesi (presidente), GiuseppeMarchini e Angelo Marchesi. In quell’occasione il presidente Gaggianesi ha ribadito l’importanza dell’impegno culturale del Rotary e della continua collaborazione con le comunità locali, sottolineando come progetti del genere rinsaldino il legame tra il club e il territorio. Il Rotary Club Cairoli conferma così un modello di servizio culturale duraturo, che affianca l’attenzione sociale con la promozione della lettura.