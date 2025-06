Assago si rifà il look e si prepara ai giochi olimpici

(mi-lorenteggio.com) Assago, 19 giugno 2025 – Sono iniziati i lavori programmati per rendere il territorio ancora più performante ed idoneo ad accogliere i numerosi ospiti che richiameranno i prossimi giochi olimpici invernali. Assago, infatti, sarà sede di gara per due discipline olimpiche: short track e pattinaggio di figura.

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori riqualificazione stradale: una manutenzione straordinaria che interesserà le strade a scorrimento veloce così chiamate perché molto trafficate e, anche, quelle ‘ordinarie’, di tutto il paese.

Il 2 luglio, invece, si svolgerà la conferenza decisoria per la riqualificazione dei parcheggi. L’amministrazione è pronta: il progetto di fattibilità della realizzazione di parcheggi è pronto e ben dettagliato.

“Sono partiti gli interventi per il restyling del territorio – spiega il sindaco Graziano Musella – una riqualificazione a tappe forzate che ci permetterà di tirare a lucido il nostro Comune e presentarci impeccabili all’appuntamento olimpico, quando Assago diventerà la meta di capi di Stato, rappresentanti delle Istituzioni e sportivi provenienti da tutto il mondo. Noi ce la mettiamo tutta per garantire un ottimo risultato ma serve la collaborazione di tutti e un po’ di pazienza per eventuali disagi creati dai cantieri”.

Ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda le strade, si è iniziato con le prime, quelle più trafficate e percorse anche da automobilisti non residenti: via Di Vittorio, via Verdi e via Milanofiori. Programmando i lavori nelle ore serali per non creare disagi al traffico, si è provveduto alla scarifica delle sedi stradali, la risagomatura delle medesime e la messa in quota dei chiusini per poi provvedere con l’asfaltatura. Si procederà poi, a breve, con lo stesso intervento nelle vie: Giovanni XXIII, Del Sole, Matteotti, Garibaldi. Più avanti, tra settembre e ottobre, saranno individuate altre zone come, ad esempio, via Donizetti e la zona industriale. Questo perché la riqualificazione del territorio è propedeutica all’importante appuntamento invernale, ma è una prassi a cui l’Amministrazione Musella dedica risorse e attenzione.

Per la partita “parcheggi”, invece, la questione è più complessa.

Attualmente le aree di sosta individuate come accessorie alla ‘venue’ sono sprovviste di sistemi di pagamento automatizzati, controllo delle auto in entrata e uscita e, addirittura, alcuni parcheggi sono ad acceso libero. Inoltre, in buona parte, presentano un grave ammaloramento dello strato di usura stradale e un parziale danneggiamento dei cordoli delle isole divisorie.

Per questo, attraverso uno studio diventato poi un progetto dettagliato che comprende più obiettivi, si andrà ad intervenire con l’automazione dei sistemi di pagamento e di ingresso dei parcheggi; la rifunzionalizzazione degli stessi, l’adeguamento della segnaletica informativa, il rifacimento dei cordoli di delimitazione aree verdi, camminatoi, e delle isole divisorie degli stalli. E’ previsto il miglioramento della sicurezza con l’attivazione di un sistema di videosorveglianza. Anche per quanto riguarda la pulizia e l’igiene si interverrà nelle aree di parcheggio con l’Individuazione di isole ecologiche per una gestione organizzata e differenziata dei rifiuti durante gli eventi, l’individuazione di aree organizzate e attrezzate da destinare alla somministrazione di cibi e bevande durante gli eventi delimitando, tra l’altro, le zone a uso commerciale dei Food-Truck.

Redazione