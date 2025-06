Autoguidovie realizza un collegamento diretto tra Pavia e Assago Forum M2

(mi-lorenteggio.com) Assago, 19 giugno 2025 – Nuove soluzioni, a misura di pendolari, lavoratori e studenti che si muovono sulla direttrice Pavia-Assago Forum: Autoguidovie ha ultimato un’importante operazione di riorganizzazione della tratta attraverso cui ha prolungato la linea 176 (Pavia Autostazione – Binasco) con l’obiettivo di connettere senza cambi, in maniera rapida e in totale comodità

l’area pavese con il capoluogo lombardo.

Autoguidovie ha ascoltato la voce del territorio, fatto di persone che quotidianamente partono da Pavia e dintorni per raggiungere Assago Forum e poi farvi ritorno. La società di mobilità, in piena sintonia con la comunità in cui circolano i suoi autobus, ha allungato la tratta

per soddisfare il bisogno di viaggio dei pendolari e promuovere il trasporto pubblico locale come validissima alternativa sostenibile al mezzo privato, classificato il più inquinante.

La linea 176 si aggiunge alla già esistente linea 175 come collegamento da Pavia alle stazioni

della metropolitana di Milano, integrandosi puntualmente con molteplici soluzioni di

mobilità. Un’offerta questa che mostra come il Trasporto Pubblico Locale possa rispondere

pienamente alle esigenze di movimento e fornire quel tipo di servizio di dettaglio tanto

desiderato dai clienti.

L’ultimo aspetto riguarda il prezzo: l’abbonamento Autoguidovie presenta tariffe inferiori del

30–40% rispetto ai titoli Stibm e IoViaggio. Oltre all’efficienza, la società ha puntato alla

convenienza, così da rendere accessibile i suoi servizi di mobilità a tutta la popolazione.



LINEA 176 (PAVIA AUTOSTAZIONE – ASSAGO FORUM M2)

La linea 176 appare completamente rinnovata con un capolinea strategico anche in logica

intermodale: da Binasco Autostazione prolunga la corsa ad Assago Forum M2, con

instradamento via A7 (Autostrada Milano-Genova) per accorciare ancora di più i tempi di

percorrenza. Ciò si traduce in un evidente vantaggio per chi, ogni giorno, si muove sulla tratta.

Niente più cambi per arrivare alla metropolitana e accedere ad Assago, con tempi di viaggio

ridotti. Il servizio di trasporto, attivo da lunedì a sabato, garantisce un’alta frequenza di

passaggio per una migliore esperienza di viaggio.



LINEA 175 (PAVIA AUTOSTAZIONE – BINASCO – FAMAGOSTA M2)

La linea 175 potenzia la tratta tra Pavia e Milano con un percorso diretto via Autostrada A7

fino alla stazione M2 Famagosta. Un collegamento che rende più veloce e semplice l’ingresso

alla città meneghina, anche grazie al numero ridotto di fermate intermedie, tanto da rendere

superfluo l’uso dell’automobile. Il servizio sarà attivo dalle prime ore del mattino fino alle

COMUNICATO STAMPA

20:45, con corse cadenzate a ogni ora e rinforzi nelle fasce di punta, assicurando un servizio

attivo durante tutto il periodo dell’anno, agosto compreso.



UN’IMPORTANTE RISPOSTA ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI

«La nuova linea 176 e la già esistente linea 175, rivoluzionano completamente l’esperienza di

viaggio dell’intera area pavese-sud milanese. Le modifiche apportate si strutturano sulle

richieste dei pendolari con la finalità di permettere a questi ultimi di giungere a Milano o

presso importanti nodi strategici della mobilità come Assago Forum, Binasco e Famagosta M2,

senza effettuare cambi, in maniera diretta e con tempistiche ridotte rispetto al passato. E

soprattutto a prezzi estremamente vantaggiosi, proprio perché crediamo che la mobilità

debba essere di tutti e tutti possano spostarsi in piena libertà con i nostri autobus. Siamo

soddisfatti di aver reso felici i clienti, accompagnandoli nei loro tragitti, e di contribuire

concretamente all’efficientamento dell’intero settore della mobilità», dichiara Silvia Granata,

Direttrice Marketing di Autoguidovie.

Gli abbonamenti sono acquistabili negli infopoint, presso le rivendite autorizzate, sul sito

web https://autoguidovie.it/ e sull’App Autoguidovie (scaricabile gratuitamente su

smartphone Android e Ios)

Redazione