BAREGGIO – AREA EX CARTIERA, PARTITA LA DEMOLIZIONE

Il sindaco Colombo: “Chiudiamo una storia di degrado lunga più di 40 anni. Finalmente restituiamo alla cittadinanza un’area strategica nel centro del paese”



(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 19 giugno 2025 – “Chiudiamo finalmente una storia di degrado lunga più di 40 anni e apriamo una nuova pagina per Bareggio e per il centro storico in particolare: dopo un’attesa infinita e promesse mai mantenute (e

dopo che anche la Soprintendenza ha certificato che il comparto non ha valore storico-culturale e

che quindi non sussistono vincoli di alcun tipo) entrano nel vivo i lavori di demolizione dell’ex

cartiera, ormai ridotta a un rudere fatiscente”.

Così il sindaco Linda Colombo commenta l’inizio dei lavori di rigenerazione dell’area che da tempo

immemorabile giaceva in stato di abbandono: “Anche nelle ultime settimane ho ricevuto tantissimi

messaggi di cittadini che non vedevano l’ora che iniziassero i lavori, stanchi di avere a che fare con

sporcizia, degrado e vandalismi – commenta il sindaco -. Stiamo riqualificando e restituendo alla

cittadinanza una enorme area dismessa nel centro del paese: avremo una nuova piazza immersa

nel verde che ospiterà un centro polivalente oggetto di concorso di progettazione di prossima uscita

e diventerà un luogo di ritrovo e di socializzazione per tutte le fasce di età”.

Del recupero dell’ex cartiera si parlava dal secolo scorso, ma tutte le Amministrazioni che si sono

succedute non sono riuscite nell’intento: “Ringrazio i tecnici, i legali e tutti gli uffici comunali che ci

hanno affiancato in questa ‘partita’ difficilissima – conclude il sindaco Linda Colombo -. Un

ringraziamento va anche alle associazioni che hanno sede nel comparto, per la pazienza e la

collaborazione dimostrata. Noi ci abbiamo sempre creduto, fin dal primo mandato, e abbiamo

sempre agito con la massima trasparenza nei confronti degli elettori. Nella campagna elettorale di

due anni fa abbiamo presentato il progetto alla popolazione, spiegando in maniera chiara cosa

avevamo intenzione di realizzare, e abbiamo chiesto e ottenuto il consenso. Ora, nonostante i

numerosi e disperati tentativi di bloccare tutto per motivi politici, finalmente il cambiamento tanto

atteso ha inizio”.