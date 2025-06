Carlo Sangalli: auguri di buon lavoro ad Alvise Biffi, neopresidente di Assolombarda

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 giugno 2025 – “I migliori auguri di buon lavoro ad Alvise Biffi, neo eletto presidente di Assolombarda e imprenditore impegnato nelle strategiche digital transformation e cyber security.

Abbiamo potuto conoscere e apprezzare Biffi come valido consigliere della Camera di commercio per il suo equilibrio e la sua competenza.

Oggi viviamo tempi particolarmente complessi e difficili a livello internazionale con ripercussioni anche per i nostri territori. Ci aspettano, dunque, molte sfide impegnative.

Salutiamo il suo predecessore Alessandro Spada che ringraziamo per il percorso fatto insieme.

Siamo certi che potremo continuare con il presidente Biffi una valida collaborazione a vantaggio di tutto il nostro sistema imprenditoriale”.

Redazione