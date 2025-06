Caso Open Arms, Cecchetti (LEGA): “Salvini assolto: la verità trionfa”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 giugno 2025 – “La sentenza sul caso Open Arms conferma ciò che abbiamo sempre sostenuto: Matteo Salvini ha agito nell’interesse nazionale e nel pieno rispetto della legge. Nessun sequestro, nessun reato: fermare gli sbarchi non è un crimine, è un dovere verso i cittadini italiani. A sbagliare è stata l’ONG, non chi difende i confini. Ora chi ha attaccato Salvini per anni chieda scusa.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Redazione