Cura del verde, al via squadre aggiuntive per il taglio dell’erba

Da inizio agosto partiranno i nuovi appalti

(mi-lorenteggio.com) Rho, 19 giugno 2025 – lo sfalcio dell’erba e la pulizia di bordi stradali e marciapiedi il Comune di Rho si avvale al momento di quattro realtà diverse, cooperative e imprese, con una suddivisione del territorio in quattro quadranti. In queste settimane si sono verificate alcune inadempienze che hanno portato a contestazioni formali e sanzioni nei confronti di alcuni operatori che non hanno rispettato i programmi previsti. Per far fronte alla situazione di criticità, si stanno attivando due squadre aggiuntive con imprese diverse per recuperare quelle parti di città in cui il taglio dell’erba è rimasto indietro.

Le criticità nascono dal momento di passaggio verso il nuovo appalto: a inizio agosto saranno attive quattro nuove imprese che permetteranno una diversa organizzazione del servizio e maggiore efficienza.

Gli appalti in essere prevedono la macinazione dell’erba tagliata, che dovrebbe rimanere in loco creando humus favorevole alla ricrescita. I ritardi hanno comportato il taglio di fili d’erba ormai alti, per cui la macinazione non è avvenuta e la raccolta degli sfalci non è sempre stata eseguita in modo corretto.

Un’altra lavorazione riguarda il diserbo meccanico dei marciapiedi e dei bordi stradali, che è previsto in date alterne rispetto ai 5/6 sfalci annuali. Le tempistiche di queste lavorazioni non sono state rispettate e si andrà a compensare con le squadre appena aggiunte.

“Ci rendiamo conto che la situazione, in queste settimane, sia problematica con conseguenti disagi per la cittadinanza: come già dichiarato in una precedente comunicazione, ce ne scusiamo con i rhodensi – dichiarano il Sindaco Andrea Orlandi e l’assessora all’Ambiente Valentina Giro – Alcune imprese stanno facendo il possibile, altre sono notevolmente in ritardo e la scadenza dell’appalto non le incita a fare di meglio. Per questo abbiamo deciso di attivare altre imprese, così da aumentare in numero delle squadre attive e recuperare l’arretrato. Confidiamo in un quadro del tutto diverso con l’inizio di agosto. Siamo consapevoli che questo non sia il decoro che tutti vorremmo, il settore competente sta lavorando con attenzione su questo fronte per migliorare le cose e contestare le inadempienze”.