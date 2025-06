Edilizia, Pollini (Pres. Comm. Antimafia): «Certificazione antimafia per le pratiche di condono»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 giugno 2025 – Paola Pollini (Presidente Commissione regionale Antimafia): «Il fatto che Regione Lombardia abbia inserito la richiesta di certificazione antimafia per le pratiche di condono edilizio, è sicuramente una buona notizia. L’iniziativa, deliberata dalla Giunta regionale, va nella direzione indicata dal Comitato Scientifico della Commissione regionale Antimafia, il cui lavoro di monitoraggio presso gli Enti locali aveva indicato come necessaria questa implementazione, suggerendone l’adozione già dallo scorso mese di dicembre. In precedenza, all’interno del modulo regionale di richiesta di condono edilizio, non era presente alcuna modulistica che facesse riferimento alla certificazione antimafia, circostanza per effetto della quale la stessa, di fatto, diventata non necessaria. Un vulnus oggi colmato. Resta aperta a nostro avviso la necessità di estendere la certificazione antimafia, anche ad altre pratiche edilizie, quali ad esempio le richieste di sanatoria. Spiace aver appreso dell’avvenuta modifica, solamente a posteriori e che la Giunta regionale, alla quale va comunque il nostro ringraziamento per aver rimediato a una mancanza a nostro avviso grave, non abbia ritenuto necessario coinvolgere il CTS della Commissione» così la Presidente della Commissione regionale Antimafia, Paola Pollini, al termine dell’odierna seduta del Comitato Tecnico Scientifico di Commissione.

