HIV. Dati ISS, Iardino (Fondazione The Bridge): “Urgente approvare proposta legge D’Attis”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 giugno 2025 – “I dati dell’Istituto Superiore di Sanità confermano una crescita preoccupante delle IST, le infezioni sessualmente trasmesse, tra i giovani, segno della necessità di politiche pubbliche strutturali. Proprio per questo riteniamo urgente l’approvazione della proposta di legge A.C. 218, promossa dal deputato Mauro D’Attis, che amplia e rafforza gli interventi di prevenzione sull’HIV, HPV e IST, integrando il Terzo Settore e il SSN, potenziando informazione e accesso ai test per le nuove generazioni”. Lo afferma Rosaria Iardino, Presidente di Fondazione The Bridge, che aggiunge: “Questa proposta di legge prevede, inoltre, l’adozione del Piano nazionale HIV/AIDS e lo stanziamento di risorse già coperte nel Bilancio 2025, aprendo la strada a un sistema più efficiente di sorveglianza, diagnosi precoce e presa in carico, a conferma dell’attenzione trasversale che il tema riscuote”.

“Chiediamo che il Parlamento completi rapidamente l’iter. È una legge attesa da tempo, con ampia condivisione, che abroga e aggiorna la vecchia legge 135/90 del 1990, allineando l’Italia agli standard europei e rafforzando la nostra risposta sanitaria e sociale alle infezioni sessualmente trasmesse. Come Fondazione The Bridge – conclude Iardino – confermiamo comunque il nostro impegno a portare avanti queste sfide anche attraverso il coinvolgimento di stakeholder di diversa provenienza, sia a livello nazionale con il progetto Coalition HIV, sia internazionale, nell’ambito dell’iniziativa europea HIV Outcomes”.

Redazione