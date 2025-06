Milano, acne in aumento tra le donne: colpite 2 su 5 tra i 25 e 40 anni

Boom nelle donne adulte: non è più solo un problema adolescenziale. I dati 2025 rivelano un’escalation preoccupante.

Milano, 19 giugno 2025 – L’acne non è più solo un ricordo dell’adolescenza. I dati aggiornati a gennaio 2025 dipingono uno scenario allarmante: 2 donne italiane su 5 nella fascia d’età 25-40 anni soffrono ora di acne, con un’incidenza che ha raggiunto il 40% – quasi il doppio rispetto alle stime precedenti.

Un fenomeno che a Milano, città ad alto stress e inquinamento, assume proporzioni ancora più rilevanti, complice i ritmi frenetici della vita metropolitana e i nuovi fattori di rischio emersi negli ultimi anni.

I numeri mondiali che fanno riflettere

Il primo studio mondiale sull’epidemiologia dell’acne, pubblicato nel 2024 sul Journal of the American Academy of Dermatology dai Laboratoires Pierre Fabre su oltre 50.000 persone in 20 Paesi, ha fatto emergere dati sorprendenti: il 20,5% della popolazione mondiale soffre di acne, con picchi del 28,3% tra i giovani adulti (16-24 anni) e del 19,3% nella fascia 25-39 anni.

Le donne risultano più colpite degli uomini (23,6% contro 17,5%), ma è proprio in Italia che si registra l’incremento più significativo: l’incidenza di acne nelle donne è letteralmente esplosa nella fascia produttiva 25-40 anni.

Le cause dell’acne adulta nel 2025: oltre gli ormoni

I dati degli ultimi anni mostrano un vero cambiamento nell’epidemiologia dell’acne. Non è più solo una malattia degli adolescenti: secondo gli specialisti, l’acne post-adolescenziale è diventata un disturbo comune dopo i 25 anni, più frequente nelle donne che negli uomini.

Come per l’acne giovanile, molteplici fattori contribuiscono allo sviluppo delle lesioni acneiche nelle donne adulte, ma il quadro clinico si è fatto più complesso negli ultimi anni, con l’emergere di nuovi fattori di rischio legati agli stili di vita moderni.

Le nuove cause dell’acne adulta nel 2025

Oltre ai tradizionali fattori ormonali, emergono i veri responsabili dell’escalation attuale:

stress cronico e burnout : i ritmi di lavoro moderni, soprattutto nelle metropoli come Milano, mantengono alti i livelli di cortisolo;

: i ritmi di lavoro moderni, soprattutto nelle metropoli come Milano, mantengono alti i livelli di cortisolo; inquinamento urbano : le polveri sottili e i gas di scarico aggravano cronicamente l’infiammazione cutanea;

: le polveri sottili e i gas di scarico aggravano cronicamente l’infiammazione cutanea; sindrome dell’ovaio policistico : in crescita esponenziale tra le giovani professioniste (colpisce fino al 15% delle donne in età fertile);

: in crescita esponenziale tra le giovani professioniste (colpisce fino al 15% delle donne in età fertile); fumo e vaping : esiste una relazione lineare tra severità dell’acne e abitudini tabagiche;

: esiste una relazione lineare tra severità dell’acne e abitudini tabagiche; cosmetici e skincare routine aggressive : l’ossessione per la perfezione cutanea ha portato a sovra-trattamenti che irritano la pelle;

: l’ossessione per la perfezione cutanea ha portato a sovra-trattamenti che irritano la pelle; strascichi del periodo pandemico: molte donne hanno sviluppato acne tra il 2020-2022 che si è poi cronicizzata.

L’impatto psicologico: più grave del previsto

Lo studio Pierre Fabre ha rivelato che l’immagine di sé di chi soffre di acne è la peggiore tra tutte le malattie cutanee (eczema, psoriasi, vitiligine e rosacea). L’acne adulta compromette non solo l’autostima, ma anche le relazioni professionali e sociali, aspetto cruciale in una città come Milano dove l’immagine conta molto.

Quando rivolgersi al dermatologo: i segnali d’allarme

È consigliabile rivolgersi a un dermatologo quando:

l’acne persiste per diversi mesi senza miglioramenti;

si sviluppano lesioni infiammatorie dolorose o cicatrici;

i trattamenti da banco non risultano efficaci.

Un intervento tempestivo può prevenire complicazioni e migliorare significativamente la qualità della vita.

